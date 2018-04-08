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SBL戴維斯18分18籃板 璞園扳平金酒

發稿時間：2018/04/08 22:07

最新更新：2018/04/08 22:07

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（中央社記者李晉緯台北8日電）SBL璞園今天靠戴維斯18分、18籃板帶領一路領先，在金酒張容軒終場前搶投三分球不進後，璞園以70比66擊敗金酒，在季後賽次輪扳成1比1平手。

第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽次輪7戰4勝制賽事的第2場比賽，今天持續在彰化縣立體育館進行，金門酒廠於此戰之前，在系列賽以1比0領先桃園璞園建築。

今天比賽開打後，雙方得分偏低，尤其次節金酒、璞園分別只獲得9分、8分，上半場璞園也僅以21比19領先金酒2分。

下半場比賽雙方逐漸回神，第3節璞園簡浩、彭俊諺聯手拿下15分，金酒蘇奕晉、張文平合力攻下17分，前3節打完，璞園以49比42領先金酒。

末節璞園一度靠一波11比0攻勢將領先拉開，但金酒回敬7比0攻勢將落後追近，在張文平完成「4分打」、拉莫斯（Peter Ramos）籃下擺進兩分後，兩隊只剩1分差距。

終場前13.87秒，落後兩分的金酒由張容軒搶投三分球，可惜球未命中，只能故意犯規凍結時間，在戴維斯（Quincy Davis）兩罰俱中後，璞園以70比66擊敗金酒，在系列賽以1比1扳平戰局。

璞園戴維斯今天有18分、18籃板的表現，簡浩、吳岱豪分別貢獻15分、10分；金酒拉莫斯今天搶下全場最高的21分、18籃板，蘇奕晉則有17分進帳。

針對今天的比賽，簡浩在賽後表示，上半場兩邊進攻都不順，第2節都只有個位數得分，中場休息時，教練有提醒大家「不要想太多」，下半場開賽後，全隊都放開來打，才慢慢打出該有的節奏。

至於今天雙方頻繁的肢體碰撞，及終場前戴維斯、陳靖寰等人險些爆發的衝突，簡浩覺得並不嚴重，他說：「這就是季後賽，本來就會有更多的推擠。」（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070408

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