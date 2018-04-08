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U18東岸聯盟高苑奪冠 東大藍為地主留季軍

發稿時間：2018/04/08 22:36

最新更新：2018/04/08 22:36

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（中央社記者謝靜雯台北8日綜合報導）U18東岸聯盟棒球邀請賽落幕，冠軍戰高苑工商與穀保家商交手，高苑投打有表現以5比2拿下冠軍，穀保名列亞軍；季軍戰台東大學藍隊以1比0擊敗新北市隊，為地主留下季軍。

U18東岸聯盟冠軍戰，高苑工商與穀保家商碰頭，高苑2局靠著蕭憶銘二壘打開啟攻勢，洪嘉偉補上三壘打，一棒送回2分，高苑靠著單局4安攻下3分打出氣勢，3局再靠著接連安打拿下第4分。

穀保前4局沒能拿下分數，5局靠著接連安打、保送追回2分，6到9局沒能再有有效攻勢、吞下敗仗。

U18東岸聯盟季軍戰，由台東大學藍隊與新北市聯隊交手，比賽形成投手戰，東大藍隊6局下半靠著接連3支安打歸下唯一1分，終場以1比0拿下季軍。

東大藍隊今天比賽投手群邱奕霖、林軒平、 黃威依序登板，完全壓制新北市隊打線，沒讓新北市隊敲出安打，僅讓對手靠著保送、失誤上壘，投手群合計送出13次三振。

新北市隊今天由林瑞祥先發、岳政華後援，兩人投球表現不差，也僅在6局接連被敲3支安打掉分，兩人合計投出9次三振。

穀保家商此次分兩隊參賽，新北市聯隊成員由穀保家商單一球隊組成，穀保家商隊則是穀保為主體，加上3名秀峰高中球員共組，此次比賽總計12支球隊參賽，穀保兩支球隊都進到4強、實力不容小覷。

台東縣此次4支球隊參賽，包括台東縣聯隊、台東體中紅隊，台東大學分藍、白兩隊參賽，由東大藍隊為地主留下季軍。（編輯：方沛清）1070408

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