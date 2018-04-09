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大谷翔平2度登板主投獲勝 獲總教練讚賞

發稿時間：2018/04/09 10:46

最新更新：2018/04/09 11:28

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大谷翔平再度登板先發投球，對戰運動家隊，他這場比賽主投7局僅被擊出一支安打，三振打者12人次與一次四壞保送。圖為他賽前練習。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月9日大谷翔平再度登板先發投球，對戰運動家隊，他這場比賽主投7局僅被擊出一支安打，三振打者12人次與一次四壞保送。圖為他賽前練習。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月9日

（中央社記者曹宇帆安那罕8日專電）洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，美職生涯第2度先發，主投7局無失分表現，天使隊總教索西亞讚賞說，這是一場好投，大谷翔平則表示，自己的表現不錯。

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，在安那罕主場迎戰奧克蘭運動家隊3連戰最後一場，大谷翔平首度在主場先發主投，助天使最後6比1擊敗運動家。

天使總教練總教練索西亞（Mike Scioscia）在賽後記者會表示，這場大谷翔平並沒有試圖大幅調整，他只是上場全力發揮，並說「如你所見，這是一場好投」。

他說，大谷翔平是天使球團的重要一分子，不僅在投球方面，在打擊方面也是如此，目前球團正努力穩住投手陣容，特別是在先發輪值。

索西亞表示，大谷翔平這場比賽的表現，使牛棚得以喘息，他投球力道強勁一如以往，大谷翔平對球團真是太重要了，他真的是投了一場很棒的球賽。

大谷翔平在7局被擊出安打之前，保持了6局無安打及無人上壘的好表現，被問到當時腦海是否有閃過完全比賽時，他則說，曾想過不知何時會被打安打。

大谷翔平表示，當時曾意識到無安打，但是沒有完全比賽的感覺，曾想過何時會被擊出安打，被打安打後則是整理心情繼續面對下位打者，如何面對下位打著才是最重要，也覺得自己今天的表現不錯。

總計大谷翔平這場比賽主投7局僅被擊出一支安打，三振打者12人次與一次四壞保送，防禦率也由4.50降至2.08。（編輯：陳俊碩）1070409

大谷翔平再度登板先發投球，總教練索西亞說，他投球力道強勁一如以往，真的是投了一場很棒的球賽。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月9日大谷翔平再度登板先發投球，總教練索西亞說，他投球力道強勁一如以往，真的是投了一場很棒的球賽。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月9日
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