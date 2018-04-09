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林子偉單場2安 近期有望升上大聯盟

發稿時間：2018/04/09 13:10

最新更新：2018/04/09 13:10

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（中央社記者謝靜雯台北9日綜合報導）旅美紅襪隊小聯盟3A野手林子偉，今天與費城人隊比賽單場敲2安，球隊以4比3贏球；紅襪隊大聯盟游擊手柏格茨今天比賽傷到腳踝，林子偉有機會重回大聯盟。

林子偉今天比賽先發打第2棒、守游擊，首局敲出安打，將隊友送上三壘，紅襪隊接著靠高飛犧牲打拿下第一分，2局紅襪隊也有得分攻勢，靠著接連3支安打拿下兩分，林子偉敲出飛球出局，沒能替球隊延續攻勢。

紅襪隊3局佛羅雷斯（Ramon Flores）開轟，3局打完取得4比2領先，費城人隊6局追回1分，追分不及，紅襪隊拿下勝利。

林子偉今天比賽單場4打數敲出2支安打，吞下一次三振，賽後打擊率5成；紅襪隊大聯盟今天與光芒隊比賽，紅襪隊游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）7局守備時傷到腳踝，若進到傷兵名單，球隊拉上林子偉機會很高。

旅美響尾蛇隊高階1A投手黃暐傑，今天對道奇隊高階1A比賽，6局球隊4比2領先時登板中繼，先投出保送，一人出局後連挨2轟，接著再投出保送、接連被敲安打，單局失掉4分，一局沒有投完提前退場。

黃暐傑今天總計0.2局被敲3支安打，失掉4分都是責失分，球隊以終場以4比8輸球，黃暐傑承擔敗投，並計一次救援失敗。（編輯：陳清芳） 070409

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