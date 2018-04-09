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歷史之役 大谷翔平：小學以來最佳一戰[影]

發稿時間：2018/04/09 15:10

最新更新：2018/04/09 16:16

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大谷翔平再度登板先發投球，對戰運動家隊，他這場比賽主投7局僅被擊出一支安打，三振打者12人次與一次四壞保送。圖為他賽前練習。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月9日大谷翔平再度登板先發投球，對戰運動家隊，他這場比賽主投7局僅被擊出一支安打，三振打者12人次與一次四壞保送。圖為他賽前練習。中央社記者曹宇帆安那罕攝 107年4月9日

（中央社記者曹宇帆安那罕8日專電）效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日本二刀流球星大谷翔平，今天首度在安那罕的天使主場先發再度奪勝。他在賽後受訪表示，這是從小學以來最好的表現。

大谷翔平美職生涯第2度先發、在天使主場又奪勝投，第7局被擊出安打之前，保持6局無安打及無人上壘的好表現。

賽後大谷翔平右肩裹著冰敷，並在翻譯陪同下出席記者會。有記者問，這是否算是他投過最好的球賽，大谷翔平開玩笑說：「這可說是我從小學以來最好的。」

「洛杉磯時報」（LA Times）報導，大谷翔平過去在日職北海道日本火腿鬥士隊5個球季，從未投出無安打比賽。

ESPN報導，大谷翔平的隊友楚勞特（Mike Trout）賽後在球員休息室接受記者訪問說，大谷翔平太讚了，只能說「很高興他是我們這一隊的」。

另據洛時報導，大谷翔平在天使主場先發的這場比賽，4萬4742張門票銷售一空，熱銷程度超過2日的主場開幕戰。

球迷捧場，場內販賣紀念品與周邊商品的商店裡，大谷翔平的球衣與印製他名字和球衣號碼的T恤，擺放在進門最醒目的位置。

下午1時許開始的賽事，將近12時30分仍不見大谷翔平熱身的身影，球迷呼喊Ohtani的聲浪此起彼落，頭綁鬥魂布條、身披日本國旗的美國球迷也高聲喊叫，Show me Ohtani。大谷翔平的英文名字是Shohei Ohtani。

當大谷翔平現身外野草皮，現場響起如雷掌聲，他伸展筋骨與接傳球，再進牛棚熱身，一舉一動都是全場矚目焦點。比賽開始他再飆99英里速球，球迷情緒更嗨，甚至在觀眾席玩起波浪舞。

每當兩人出局，希望看到大谷翔平三振解決打者的球迷開始鼓譟，大谷翔平也沒讓大家失望，跟不上他球速的運動家打者屢屢揮棒落空，總計他一共飆了12個三振。

大谷翔平的超人氣與優質表現，總教練索西亞（Mike Scioscia）說，他的成熟度已超越了他的年紀，並說大谷翔平很有信心，非常努力完成他必須達到的；當然他還得應付很多事情，但是大谷翔平有能力做到。（編輯：陳惠珍）1070409

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