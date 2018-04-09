全中運月底開跑 台中市點燃聖火揭序幕

107年全國中等學校運動會將於21日至26日在台中市舉行，台中市長林佳龍（中）9日點燃聖火，從台中開始以順時針方向傳遞全國，為全中運揭開序幕。中央社記者郝雪卿攝 107年4月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）107年全國中等學校運動會將於21日至26日在台中市登場，台中市長林佳龍今天點燃聖火，從台中開始以順時針方向傳遞全國，為全中運揭開序幕。



「107年全國中等學校運動會聖火引燃及全國起跑記者會」今天在市府廣場舉行，由林佳龍、教育部體育署副署長林哲宏等人，利用動能轉電能方式，合力踩動自行車，點燃今年全中運母火座。



林佳龍說，這次全中運聖火已於昨天在大甲鎮瀾宮接引母火，代表媽祖庇佑眾生，今天起再從市府出發順時針至台灣各地傳遞聖火，期勉選手在賽事中都能獲得傑出成績，並發揮運動家精神，公平競爭、自我超越，且勝不驕、敗不餒，台中也會善盡地主之誼，讓選手們賓至如歸。



林佳龍表示，台中積極培育運動人才，並不斷舉行各項運動競賽，明年台中更將舉辦東亞青年運動會，希望藉此讓台中發展成為運動城市。



台中市教育局指出，引燃後的母火將置放於台灣大道市政大樓惠中樓一樓願景館前，供民眾欣賞，負載聖火的母火座以藍、綠、黃、紅等四色的幸運草花葉為外觀，此造型也與11月即將舉辦的台中世界花卉博覽會相呼應，象徵全中運的年輕選手如含苞的花朵即將綻放，希望所有運動員都可以在比賽有良好表現。



教育局表示，這屆全中運來自全台22縣市參賽，參賽人數約1萬5000人，競賽種類包括自由車、輕艇、田徑、游泳、羽球、跆拳道等18種，競賽場地遍及台中市山、海、屯及市區。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070409