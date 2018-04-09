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林志祥最快10日春聯亮相 看張泰山等5月

發稿時間：2018/04/09 18:21

最新更新：2018/04/09 19:34

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107年全國成棒甲組春季聯賽10日開打，效力台中市台灣人壽成棒隊的張泰山（右）需等到5月2日才能登場，等於想看張泰山的球迷朋友得等到資格賽或複賽。（取自台中台灣人壽成棒隊粉絲團）中央社記者謝靜雯傳真　107年4月9日107年全國成棒甲組春季聯賽10日開打，效力台中市台灣人壽成棒隊的張泰山（右）需等到5月2日才能登場，等於想看張泰山的球迷朋友得等到資格賽或複賽。（取自台中台灣人壽成棒隊粉絲團）中央社記者謝靜雯傳真　107年4月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日電）107年全國成棒甲組春季聯賽明天開打，此次共35支球隊參加；職棒退役球員林志祥明天就有機會亮相，林英傑、鄭達鴻、楊承駿最快26日亮相，想看張泰山要等到資格賽或複賽。

春季聯賽預賽明天於各地開打，預賽分5組進行，A組總計11支球隊採單循環賽，其餘4組採循環賽制，預賽A組1至4名、其餘4組前兩名率先晉級複賽，A組5到8名、其餘4組3、4名球隊需打資格賽爭取另外4席複賽名額，複賽分兩組舉行，採雙敗淘汰賽制，取8隊晉級決賽，冠軍將於5月13日出爐。

此次春季聯賽焦點之一為各職棒退役球員出賽表現，根據規定，職棒球員重返業餘，按程序提出申請通過審核後3個月才能登錄出賽；崇越隼鷹隊野手林志祥最快明天與新北市隊比賽就會出場。

台中市台灣人壽成棒隊（簡稱台中台壽保隊）投手林英傑、捕手鄭達鴻、野手楊承駿最快要到預賽後半段，4月26日才能亮相，台中台壽保隊26日將於觀山棒球場與台北興富發隊交手，至於張泰山、余書農則需等到5月2日才可以登場，台中台壽保隊預賽賽程到5月1日結束，想看到張泰山、余書農要等到資格賽或複賽。

亞運中華成棒培訓隊3月底結束階段性集訓，球員歸建母隊備戰春季聯賽，總教練許順益也表示，會利用春季聯賽衡量最後戰力評估和取捨。（編輯：吳協昌）1070409

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