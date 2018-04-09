吳東霖三太子網賽贏球 收挑戰賽會內第2勝

台灣網球小將吳東霖持外卡參加2018華國三太子網賽，9日以直落二擊敗對手，也是繼2016年海碩盃後，睽違一年半收下生涯挑戰賽會內賽第2勝。中央社記者李晉緯攝 107年4月9日

（中央社記者李晉緯台北9日電）台灣網球小將吳東霖這次持外卡參加華國三太子網賽，今天他以直落二擊敗世界排名第268的澳洲好手惠廷頓，是繼2016年高雄海碩網賽後，暌違一年半再度收下挑戰賽會內賽的勝利。



2018華國三太子國際男子網球挑戰賽7日起在台大體育館進行，持外卡參賽的19歲小將吳東霖歷經會外賽，闖進今天開始進行的會內賽。



吳東霖今天花費83分鐘，以6比3、7比6（1）擊敗澳洲選手惠廷頓（Andrew Whittington），再次拿下他在挑戰賽等級的會內賽勝利。



2016年9月的高雄海碩國際男子網球挑戰賽，吳東霖在單打首輪爆冷贏球，但自該役後，他在挑戰賽一勝難求，直到今天在華國三太子網賽贏球，在暌違一年半後，終於再度收下在挑戰賽會內賽的勝利。



對於這場久違的挑戰賽會內勝，吳東霖表示，很開心比賽中都有按照自己的準備、設定去打。



吳東霖提到，這一年半來，他不斷累積大賽經驗，也試著加強自己的體能，也透過閱讀來提升心理素質，今天有發揮這段時間的訓練成果。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070409