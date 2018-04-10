NBA雷霆熄熱火挺進季後賽 衛少納25大三元

NBA奧克拉荷馬雷霆遠征邁阿密，9日以115比93澆熄熱火，篤定晉級季後賽。（圖取自OKC THUNDER推特twitter.com）

（中央社邁阿密9日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆遠征邁阿密，今天逆轉18分頹勢，以115比93澆熄熱火，篤定晉級季後賽。



雷霆「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）砍23分、抓個人本季最高18籃板、送13次助攻，拿下例行賽第25個大三元，登上聯盟之首。



雷霆先發前鋒喬治（Paul George）飆全場最高27分、板凳葛蘭特（Jerami Grant）挹注17分。



熱火前鋒李察遜（Josh Richardson）繳全隊最高18分、中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）有16分8籃板、先發後衛強生（Tyler Johnson）和溫斯羅（Justise Winslow）各有12分。



雷霆一度落後18分，但第4節打出39比12攻勢，逆轉得勝。



法新社和路透社報導，賽前雷霆還位居西區第7，今天戰績來到47勝34敗，升至西區第5，確定晉級季後賽，較位居第4的猶他爵士多一敗場。自從主場由西雅圖改至奧克拉荷馬後，雷霆過去10個球季中有8次晉級。



雷霆本季2度對上熱火皆勝，雙方過去8次交手，雷霆只吞一敗，最後5次出戰邁阿密南灘（South Beach）有4次勝出。



熱火上週取得季後賽門票，但今天從東區第6下滑到第7。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070410