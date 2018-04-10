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衛少本季第25次大三元 雷霆晉級季後賽

發稿時間：2018/04/10 12:43

最新更新：2018/04/10 12:43

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（中央社記者龍柏安台北10日綜合報導）奧克拉荷馬市雷霆主控衛斯布魯克（Russell Westbrook），今面對熱火繳出23分、18籃板與13助攻的「大三元」成績單，率隊115比93輕取熱火，也確定取得西區季後賽席位。

美國職籃（NBA）賽季進入尾聲，季後賽晉級魔術數字只剩1的雷霆，今天靠著衛少轟下本季第25次大三元，加上明星前鋒喬治（Paul George）也飆進全場最高的27分，雷霆在第4節拉出一波39比12的攻勢客場成功滅火，也收下季後賽門票。

衛少上季場均繳出31.6分、10.7籃板與10.4助攻，成為聯盟史上繼1961-62球季「大O」羅伯森（Oscar Robertson）後，55年來第一人。本季他維持高檔演出，至今場均可繳出25.6分、10.1助攻與9.8籃板，只要例行賽封關戰面對灰熊，單場他能抓下16個籃板，將能成為聯盟史上唯一連續2季場均大三元的球員。

雷霆前身是西雅圖超音速隊，球隊主場搬遷至奧克拉荷馬市後，加上今年在內，球隊10年內第8度晉級季後賽，雷霆總帥唐納文（Billy Donovan）坦言：「聯盟裡只有一半的球隊有機會晉級季後賽，所以你不能視為一切理所當然，球員們應該感到開心，在球季尾聲他們創造了機會能挑戰季後賽。」

唐納文強調，雖然拿到了季後賽門票，不過任務還未結束，他告訴球員：「這場比賽結束後，我們還是想要維持高水準的表現，我們還想要變得更好。」（編輯：陳怡璇/孫承武）1070410

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