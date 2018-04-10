韓媒：王維中加盟 NC恐龍隊福星

（中央社記者姜遠珍首爾10日專電）南韓媒體今天報導，南韓職棒NC恐龍隊迎來王維中的加盟是絕佳的選擇，這位來自台灣的左投已成為NC恐龍隊的福星。



南韓「日刊體育」報導，向來吝於誇人的NC恐龍隊總教練金卿文，最近對當家主投王維中讚不絕口。



報導指出，王維中輕易地取代了過去5年（2013~ 2017球季）效力於NC恐龍隊的外籍傭兵投手艾力海克。



今年1月以總額90萬美元簽下王維中，曾引來南韓職棒球壇疑慮的眼神，雖然有美國大聯盟經歷的左投是他的魅力，但由於王維中出身於較南韓職棒略遜一籌的台灣，這種先入為主的觀念，令人懷疑NC恐龍隊可能是考慮到行銷效益而選擇了他。



但王維中僅以3場比賽證明了他的價值，不論是戰績或實質投球內容都絕佳。3場比賽共投了21局，2勝、平均自責分僅1.71，雖然5日在馬山和三星獅隊的比賽沒能獲得勝投，但投8局僅失1分，且投出最多局數。



王維中到目前為止被安打率為0.257、被長打率為0.297、每局平均容許上壘率為1.00，展現出卓越的球投。



報導指出，在南韓職棒聯盟中，王維中平均球速為147公里的直球，是他的拿手武器，但他的變化球也變幻莫測，滑球、曲球、卡特球令打擊者眩惑。甚至連曾效力美國大聯盟金鶯隊的強棒金賢洙、水手隊的李大浩，都頻頻被王維中三振出局。



報導稱，王維中卓越的球技已證明了他在韓職聯盟的價值，就連金卿文也拋棄了疑心並表示，「球團數據小組的分析，實在讓人鼓掌，當初對王維中的實力確實曾半信半疑過。」



金卿文說，王維中的加盟對NC恐龍隊有3項利多，一是他球局的消化能力，3場都投了7局以上，讓牛棚投手大可安心。二是投球的步調較快，可使野手們減少疲勞集中精神。最重要的是王維中有個好習慣，能在短暫期間內學習到新球路。



金卿文說，王維中臉長的帥、球又打的好，真的成為NC恐龍隊的「王福星」了。1070410