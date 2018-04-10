馬刺擊敗國王 隊史連21季晉級季後賽

NBA西區強權聖安東尼奧馬刺，主場98比85擊敗國王。（圖取自San Antonio Spurs臉書www.facebook.com）

（中央社記者龍柏安台北10日綜合報導）美國職籃（NBA）西區強權聖安東尼奧馬刺，今靠著板凳球員發威，主場98比85擊敗國王，確定取得西區季後賽門票，也是馬刺隊史連續21年晉級季後賽。



馬刺替補板凳前鋒蓋伊（Rudy Gay）攻下全隊最高的18分，老將吉諾布里（Manu Ginobili）貢獻陣中次高的17分，加上二年級後衛福布斯（Bryn Forbes）也有11分進帳，馬刺光是替補球員就轟下58分，超過全隊一半以上得分，國王板凳球員累計僅拿下31分，成了兩隊最大的分水嶺。



今年高齡40歲的吉諾布里，在場上的表現仍像是尾活龍，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）認為，這就是吉諾布里的工作，他並開玩笑地表示，等到吉諾布里43歲的時候，才會慢下來。



有媒體調侃，應該檢查一下吉諾布里是否是人類，對此帕波維奇笑說：「這是對他極高的讚美，我應該這麼做。」



「黑衫軍」馬刺確定晉級季後賽後，不但是隊史連續21年搶進季後賽，也是帕波維奇生涯連續第21次領軍叩關季後賽，成功刷新前湖人總教頭「禪師」傑克森（Phil Jackson），所保有的連續執教20季都率隊晉級季後賽的聯盟紀錄，對此帕波維奇僅簡單地表示：「非常棒。」



至於球隊連續晉級季後賽的最長紀錄，則是76人在1950-71球季寫下的連22季晉級季後賽，馬刺則保有挑戰這項紀錄的機會。(編輯:孫承武)1070410