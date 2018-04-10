大谷翔平指叉球具壓制力 關鍵在球速

（中央社記者黃巧雯台北10日電）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平的指叉球讓打者頻頻揮空，前職棒總教練謝長亨今天表示，關鍵在於球速，大谷最快球速160公里，再搭配指叉球，讓打者吃足苦頭。



謝長亨曾擔任過中華職棒統一獅、中信兄弟總教練，過去在投手生涯時，其成名武器也是指叉球。



大谷翔平昨天對戰運動家隊繳出7局12K無失分成績，拿下第2勝，且主投7局，91球中24次讓打者揮空，最快與最慢球速之間的速差達31.1英里（50公里）。



大谷翔平指叉球的威力，封鎖大聯盟打者，被外界封為「惡魔指叉球」，談到其中關鍵，謝長亨表示，關鍵在於速度，大谷翔平最快球速高達160公里。



謝長亨舉例，投手擁有150公里速球、140公里指叉球，比起140公里速球、130公里指叉球的投手，儘管兩者速差都10公里，但打者打起來感覺就不一樣，由於打者攻擊主要靠視覺，「視覺很難掌控時，投手就很有利」。



謝長亨指出，一般的大指叉球下墜幅度較大，球速較慢，但大谷翔平的指叉球不但下墜幅度大，且球速快，相當特別。



談到指叉球本身很難控制，謝長亨表示，指叉球威力在於要從好球帶掉到壞球的位置才有用，若指叉球從高的位置掉到好球帶，反而容易被打者攻擊。



由於指叉球的練習到成熟相當花時間，若投手球速夠快，搭配指叉球，謝長亨看好，可在球場上生存很久，並強調「指叉球只要能練成武器，絕對是惡魔」。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070410