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全中運聖火 照亮金門

發稿時間：2018/04/10 14:40

最新更新：2018/04/10 14:53

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107年全國中等學校運動會聖火10日抵達金門，金寧中小學國中部田徑隊持聖火由金城鎮出發，依序跑向金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉，最後回到金城鎮，完成傳遞儀式。中央社記者黃慧敏攝　107年4月10日107年全國中等學校運動會聖火10日抵達金門，金寧中小學國中部田徑隊持聖火由金城鎮出發，依序跑向金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉，最後回到金城鎮，完成傳遞儀式。中央社記者黃慧敏攝　107年4月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）107年全國中等學校運動會聖火今天抵達金門，縣府教育處處長李文良勉勵金門選手展現亮麗成績，為家鄉爭光。教育處並表示將補助選手全部交通費及膳宿費每天新台幣1500元。

全中運21日到26日在台中縣舉行，聖火8日在台中市政府府前廣場引燃後，展開13天環島各縣市傳遞，今天中午抵達金門縣。金門縣政府在尚義機場前廣場舉辦簡單的歡迎儀式，由李文良率教育處人員迎接聖火，為聖火加持，祝福環島傳遞圓滿成功。

金門地區聖火隊由金門縣立金寧中小學國中部田徑隊擔任，在迎接儀式後，聖火隊由金城鎮出發，依序跑向金湖鎮、金沙鎮、金寧鄉，最後回到金城鎮，完成傳遞儀式。

金門今年參加全中運田徑、桌球、跆拳道和體操4項賽事，有29名選手參賽。其中倍受矚目的有，現在國訓中心訓練的體操項目的金門高職黃慧玫，以及入選2020東京奧運觀察名單的金湖國中王子星和賴金。

田徑部分，去年獲得國男組100公尺第8名、200公尺第7名的金城國中陳智勇，以及3月在新北市全國青年盃田徑賽以1分54秒97在高男800公尺稱王的金門高中陳彥維，都是奪牌熱門。

李文良表示，106年全中運金門縣各參賽學校共奪得1金、1銀、4銅，期勉本屆選手能突破上一屆成績，再接再厲。

為了鼓勵選手教練為金門爭光，縣府補助全中運選手全部交通費及膳宿費每天1500元。另依「金門縣體育績優獎勵實施要點」，只要前8名分別可獲頒8萬到1萬元不等獎金，破紀錄者還可再獲助學金4萬元。

此外，李文良指出，縣府訂有「金門縣績優運動選手訓練補助金發給要點」，將提供前3名選手奪牌後一年內，每月1萬5000元到5萬元不等的訓練補助金，落實照顧奪牌選手。(編輯:孫承武)1070410

107年全國中等學校運動會聖火傳遞10日抵達金門，金寧中小學國中部田徑隊隊員自縣府教育處長李文良（中）接受聖火後，展開傳遞行程。中央社記者黃慧敏攝　107年4月10日107年全國中等學校運動會聖火傳遞10日抵達金門，金寧中小學國中部田徑隊隊員自縣府教育處長李文良（中）接受聖火後，展開傳遞行程。中央社記者黃慧敏攝　107年4月10日
107年全國中等學校運動會聖火傳遞10日抵達金門，縣府教育處長李文良（前左4）等人迎接。中央社記者黃慧敏攝　107年4月10日107年全國中等學校運動會聖火傳遞10日抵達金門，縣府教育處長李文良（前左4）等人迎接。中央社記者黃慧敏攝　107年4月10日
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