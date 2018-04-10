中信開季墊底 史耐德：鼓勵選手走出低潮

（中央社記者黃巧雯桃園10日電）中華職棒中信兄弟開季至今僅拿3勝9敗墊底，總教練史耐德今天表示，現在最重要的是鼓勵選手盡快走出低潮，他也慶幸是開季遇到低潮，盼年輕選手學習如何克服。



中信兄弟今天對戰Lamigo桃猿隊賽前已打12場比賽，僅拿下3勝9敗，戰績在4隊中敬陪末座，史耐德說：「只贏3場看起來不太好，能夠贏更多，會更開心。」



不過，史耐德認為，有幾場沒有贏的比賽，內容其實都不錯、只是運氣較差，他認為現在最重要的是鼓勵選手盡快走出低潮，並期許年輕選手能用自己力量克服低潮，他看好未來可望成為很好的選手。



談到中職開季至今，4隊中以中信兄弟一、二軍球員調度次數最少，史耐德認為，開季至今才打12場比賽，開季能在一軍出賽的球員代表有一定的實力，不需為了調度，而進行球員異動，儘管部分球員狀況較差，但有機會在一軍持續出賽，他相信這些球員若能走出低潮，將變得更強大。



中信兄弟目前讓吳明鴻、王峻杰輪流蹲捕，儘管吳明鴻近況不佳，史耐德仍相當欣賞吳明鴻熱忱、拚勁，將讓吳明鴻繼續待在一軍、邊打邊學習。



張志豪8日比賽中被觸身球擊中，中信兄弟今天也調整先發打線，改由陳子豪扛第4棒，張志豪表示，當下不覺得痛，後來冰敷時才感覺到痛，因可能影響跑壘，因此先休息3天，今天比賽若有機會，可能也會以代打身分上陣。（編輯：李錫璋）1070410