先前狠酸大谷翔平 美體記作家公開認錯

（中央社紐約9日綜合外電報導）日本二刀流怪物大谷翔平在美國職棒大聯盟開季表現一鳴驚人，以實際行動反擊外界在春訓對他的酸言酸語，美國體育記者和專欄作家相繼撰文，為自己看走眼致歉，引發球迷熱議。



雅虎運動網美國職棒大聯盟（MLB）專欄作家巴桑（Jeff Passan）春訓期間曾引用資深球探的意見，認為大谷揮棒有瑕疵，聲稱他的打擊程度只有高中生水準，加上大谷志在投打兩端都有耀眼表現，其困難度引發巴桑訕笑，猛潑冷水。



眼見大谷開季投打的驚人表現，巴桑撰寫一封道歉信向大谷致歉，承認自己先前的誤判，是因為不了解日本棒球文化所致。



巴桑說，他因此了解到，亞洲球員春訓的優先順序和美國老將並不相同，比賽表現是放在最後，要到開季正式比賽才會展現出來。因此，絕對不要以春訓表現來判斷亞洲球員。巴桑說：「我道歉，我完全錯怪你了。」



紐約郵報記者薛曼（Joel Sherman）同樣讚嘆大谷投打俱佳，他說「騙局結束，大谷像貝比魯斯」。



薛曼指出，大谷在春訓表現不佳，投打數據慘不忍睹，有人認為大谷只配打小聯盟，或是專注投球，甚至有人認為根本就是一場騙局，因為自1919年貝比魯斯以來無人能夠投打兼優，況且大谷只是日本的貝比魯斯。



他說，季賽正式開打，大谷的表現判若兩人。大谷在4場比賽轟出3支全壘打，投球表現近乎完美。截至目前，大谷的表現有如貝比魯斯。（譯者：嚴思祺/核稿：劉學源）1070410