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桃猿黃敬瑋升一軍 意外又緊張

發稿時間：2018/04/10 20:40

最新更新：2018/04/10 21:08

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中華職棒Lamigo桃猿隊新人黃敬瑋升上一軍，10日受訪表示，希望自己能盡快適應職棒環境。中央社記者黃巧雯攝　107年4月10日中華職棒Lamigo桃猿隊新人黃敬瑋升上一軍，10日受訪表示，希望自己能盡快適應職棒環境。中央社記者黃巧雯攝　107年4月10日

（中央社記者黃巧雯桃園10日電）中華職棒Lamigo桃猿隊內外野兼修的工具人黃敬瑋，8日剛被球擊中受傷，就馬上被升上一軍，讓黃敬瑋既意外又緊張，希望能盡快適應職棒環境。

桃猿隊在去年中華職棒選秀會第8輪選中黃敬瑋，黃敬瑋今年1月28日退伍，球團2月中宣布黃敬瑋以簽約金新台幣55萬元，月薪7萬元的條件加入猿隊。

由於未完整參加春訓，黃敬瑋開季先從二軍出發，8日二軍比賽賽前練習，被內野不滾則彈跳的滾地球擊中，左眼下方多了一道縫補的傷痕，但當晚卻被通知升上一軍，要他趕緊準備，黃敬瑋一度以為是在開玩笑。

桃猿隊將黃敬瑋升上一軍，頂替受傷的余德龍，總教練洪一中表示，黃敬瑋在二軍表現不錯，因此將黃敬瑋升上一軍就近觀察。

今年在二軍熱身賽期間守三壘、游擊，二軍例行賽則因外野缺人，都擔任外野手。黃敬瑋透露，過去大學兼守內外野，內野以二壘為主，進職棒後教練希望他加練三壘、游擊。

儘管黃敬瑋有信心勝任外野，但更喜歡守內野那種靠即時反應接滾地球的感覺，更具挑戰性。

確認自己升上一軍後，黃敬瑋反倒有點緊張，他希望能盡快適應環境，包括場地、觀眾、日夜顛倒的作息、投手強度不同，他自認在速度、傳球能力具有優勢，盼能加以發揮。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070410

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