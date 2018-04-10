/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 六福皇宮吳沛憶大谷翔平葉俊榮
>rss

SBL富邦逆轉勝裕隆 系列賽3比0聽牌

發稿時間：2018/04/10 21:03

最新更新：2018/04/10 21:03

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北10日電）超級籃球聯賽（SBL）第4節10分領先籌碼，裕隆納智捷只用3分鐘就花光，富邦勇士先將戰局逼入延長賽，再靠張伯維在比賽結束前10.3秒飆進超前3分球，戲劇化地以79比78逆轉勝。

超級籃球聯賽（SBL）今晚在新莊體育館，進行季後賽第2輪，頂著全聯盟例行賽戰績第一光環的裕隆，在季後賽因傷兵折損戰力影響爭冠行情，加上今晚又沒把握第4節領先優勢，吞敗後在7戰4勝制系列賽陷入0比3絕對劣勢。

裕隆第4節曾靠著盧冠良在3分56秒飆進3分球，取得69比59雙位數領先，沒想到韌性十足的富邦，靠著林書緯個人連罰帶投獨拿6分，加上最後55.5秒妙傳禁區洋將塞勒（Garret Siler），讓他籃下輕鬆爆扣，一波10比0攻勢成功收復失土。

正規賽最後15.7秒，裕隆仍保有最後一擊機會，可惜今手感最佳、攻下全場最高22分的裕隆前鋒胡凱翔，切入心臟地帶後急停跳投失手，籃下洋將奈維爾（Luke Nevill）雖把球補進籃框，可惜時間已經結束，兩隊只能加班決勝負。

延長賽裕隆在最後1分01秒內，靠著胡凱翔兩罰俱中、盧冠良快攻上籃得手連拿4分，助球隊從落後逆轉取得2分超前，不料富邦靠著張伯維最後10.3秒底角飆進超前3分球，加上成功守住對手最後一波進攻，驚濤駭浪下守住勝利，系列賽也以3比0取得聽牌，距晉級總冠軍賽僅剩最後一步。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070410

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP