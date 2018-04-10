SBL富邦逆轉勝裕隆 系列賽3比0聽牌

（中央社記者龍柏安台北10日電）超級籃球聯賽（SBL）第4節10分領先籌碼，裕隆納智捷只用3分鐘就花光，富邦勇士先將戰局逼入延長賽，再靠張伯維在比賽結束前10.3秒飆進超前3分球，戲劇化地以79比78逆轉勝。



超級籃球聯賽（SBL）今晚在新莊體育館，進行季後賽第2輪，頂著全聯盟例行賽戰績第一光環的裕隆，在季後賽因傷兵折損戰力影響爭冠行情，加上今晚又沒把握第4節領先優勢，吞敗後在7戰4勝制系列賽陷入0比3絕對劣勢。



裕隆第4節曾靠著盧冠良在3分56秒飆進3分球，取得69比59雙位數領先，沒想到韌性十足的富邦，靠著林書緯個人連罰帶投獨拿6分，加上最後55.5秒妙傳禁區洋將塞勒（Garret Siler），讓他籃下輕鬆爆扣，一波10比0攻勢成功收復失土。



正規賽最後15.7秒，裕隆仍保有最後一擊機會，可惜今手感最佳、攻下全場最高22分的裕隆前鋒胡凱翔，切入心臟地帶後急停跳投失手，籃下洋將奈維爾（Luke Nevill）雖把球補進籃框，可惜時間已經結束，兩隊只能加班決勝負。



延長賽裕隆在最後1分01秒內，靠著胡凱翔兩罰俱中、盧冠良快攻上籃得手連拿4分，助球隊從落後逆轉取得2分超前，不料富邦靠著張伯維最後10.3秒底角飆進超前3分球，加上成功守住對手最後一波進攻，驚濤駭浪下守住勝利，系列賽也以3比0取得聽牌，距晉級總冠軍賽僅剩最後一步。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070410