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尼克斯7局優質先發 桃猿大勝中信

發稿時間：2018/04/10 22:19

最新更新：2018/04/10 23:01

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中華職棒Lamigo桃猿隊10日與中信兄弟隊交手，桃猿尼克斯先發7局無失分，加上打擊火力全開，全場敲出16安打，終場以11比1大勝中信兄弟。中央社記者黃巧雯攝　107年4月10日中華職棒Lamigo桃猿隊10日與中信兄弟隊交手，桃猿尼克斯先發7局無失分，加上打擊火力全開，全場敲出16安打，終場以11比1大勝中信兄弟。中央社記者黃巧雯攝　107年4月10日

（中央社記者黃巧雯桃園10日電）中華職棒Lamigo尼克斯今天先發7局無失分，加上打擊火力全開，全場敲出16安，終場就以11比1大勝中信兄弟，中信兄弟成為中職本季首支吞下10敗球隊。

尼克斯本季第3度先發，首場對戰富邦悍將僅投2.2局就被打爆，狂失6分，二度先發遇到統一獅隊，狀況回穩，6局僅失2分，今天對決中信兄弟，封鎖中信打線，繳出7局無失分，飆出8次三振，一次保送，僅被敲出3支安打的成績，拿下本季首勝。

面對中信兄弟洋投萊福力，桃猿隊首局就攻下3分，4局下靠著林智平安打帶有一分打點，以及林泓育在滿壘情況下，敲出清壘的二壘安打，一口氣再添4分。

桃猿隊第5、7、8局下合計追加4分，包括8局下新人黃敬瑋初登板，首打席敲出兩分砲，反觀中信兄弟僅在9局上打破鴨蛋、追回一分，終場桃猿以11比1擊敗中信兄弟，中信苦吞3連敗，成為本季首度拿下10敗的球隊。

桃猿隊全場敲出16支安打，先發打線全員有安打，前一場剛敲出滿貫砲拿下MVP的林承飛，今天依舊單場3安猛打賞。

談到今年先發表現一場比一場好，尼克斯表示，投手教練先前有與他討論，調整投球策略、不同打者應對方式策略以及變化球使用時機，讓他投球更有節奏。

尼克斯去年效力於統一獅，今年轉戰桃猿隊，有關兩隊不同之處，尼克斯認為，猿隊攻擊火力較為優秀，有時候投手投球狀況不佳、失分時，打擊能給予火力支援。

對於洋投史博威今天確定再度回鍋猿隊，未來洋投是否會再進行調動，桃猿隊總教練洪一中，會讓史博威暫時待在二軍。（編輯：李錫璋）1070410

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