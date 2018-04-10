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戴維斯28分17籃板 璞園打爆金酒

發稿時間：2018/04/10 22:50

最新更新：2018/04/10 22:50

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（中央社記者龍柏安台北10日電）璞園建築洋將戴維斯（Quincy Davis）今天攻下今年季後賽單場新高的28分、17籃板與6阻攻，靠著他攻守俱佳的全能演出，璞園90比72輕取金門酒廠，系列賽以2比1領先。

璞園開局迅速進入狀況，團隊累積18次出手命中10球，包括3分線外2投俱中，靠著55.6%的高檔命中率做後盾，首節就拉出一波22比11的攻勢下馬威，第4節甚至取得20分以上的領先優勢，最後淨勝對手18分，是兩隊今年季後賽3場交手以來，最大分差的一場比賽。

金酒今晚外線熄火，全隊3分球累積25次出手，僅投進8球，命中率為32%，而洋將拉莫斯（Peter Ramos）打滿40分鐘，摘下全隊最高的24分、13籃板，但也發生6次失誤，金酒全隊沒有任何一名本土球員得分達到雙位數。

反觀璞園團隊3分球合計20投中9，命中率達45%的高水準，加上「新台灣人」戴維斯狀況好的嚇人，14次出手命中11球，還包括一次三分球出手也命中，另6罰5中，打出今年季後賽效率最佳的一場比賽，靠著他優異表現，璞園輕鬆拿下勝利。

第15季超級籃球聯賽（SBL）第2輪季後賽，今天在新莊體育館進行兩場比賽，首役富邦勇士克服第4節10分落後，歷經延長賽後以79比78險勝聯盟頭號種子裕隆納智捷，在7戰4勝制的系列賽取得3比0聽牌。（編輯：唐聲揚）1070410

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