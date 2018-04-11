遊騎兵左投登板 大谷翔平沒先發

（中央社記者曹宇帆洛杉磯10日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊客場與德州遊騎兵3連戰第2場，今天遊騎兵由左投培瑞斯登板，左打的日籍二刀流球星大谷翔平沒先發，總教練索西亞說，可能讓他代打或代跑。



大聯盟官網報導，雖然天使球團曾說，右投左打的大谷翔平，過去效力日職期間，他的打擊不論是對付右投或左投都同樣出色。



報導指出，但是新球季開幕天使客場與奧克蘭運動家隊4連戰，第2場運動家當時派左投馬納亞（Sean Manaea）先發，那場比賽大谷翔平也是板凳。



這是新球季開幕至今，左打的大谷第2度在對手輪值先發投手為左投時，未被排入先發名單。



報導說，回顧大谷翔平目前在美職大聯盟所擊出的3支全壘打都是面對右投手，不過天使總教練索西亞（Mike Scioscia）表示，陣中另個左打凱爾洪（Kole Calhoun）今天也沒排入先發。



索西亞說，很多事情還需要再觀察，球團期待在這個客場系列，以及隨後作客堪薩斯市皇家隊4連戰的前幾場，安排他扛指定打擊，不過若有需要，球團今天也有可能調度他上場代打或代跑。



彙整大谷翔平至今在美職的表現，打擊方面18個打數擊出7支安打包括3支全壘打，打擊率3成89，先發兩場都是勝投，防禦率2.08。（編輯：屈享平）1070411