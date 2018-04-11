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76人拉出15連勝 刷新隊史紀錄

發稿時間：2018/04/11 11:47

最新更新：2018/04/11 11:47

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（中央社記者龍柏安台北11日綜合報導）從單季10勝72負，到有望成為東區季後賽第3種子，美國職籃（NBA）76人只用了短短2年的時間。他們今天在客場121比113射殺老鷹，將隊史單季最長的連勝紀錄，推進至15場。

費城76人靠著射手瑞迪克（J.J. Redick）火力全開，轟下全場最高的28分，板凳出發的土耳其前鋒伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova），也贊助次高的26分。贏球後76人戰績以51勝30負，暫時領先追兵騎士一場勝差，台灣時間明早8時76人將在主場迎戰公鹿，只要再贏就能確保東區季後賽第3種子席位。

根據ESPN統計，76人的15連勝不僅是隊史單季最長連勝紀錄，且過去NBA沒有任何一支球隊能在季末拉出16連勝結束例行賽，意味著只要明天76人贏球，不僅能再寫紀錄，還能鞏固季後賽的主場優勢。

76人全能菜鳥前鋒西蒙斯（Ben Simmons）因腸胃型感冒，缺席了投籃訓練，不過晚上他仍拿下14分、10籃板與6助攻的全能數據，這也是他本季第38場比賽繳出「雙10」成績單，在聯盟所有菜鳥當中排名第一，其次是湖人新秀庫茲馬（Kyle Kuzma）。

「在我看來，西蒙斯就是年度最佳新秀，甚至沒有任何球員的表現能跟他比較。」76人教頭布朗（Brett Brown）強調，就算個人獎項的決定權不在他手上，以他的觀點來看，這個獎項不會有其他的候選人。（編輯：黃瑞弘）1070411

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