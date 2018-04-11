NBA爵士打爆勇士 狂勝衛冕軍40分

美國職籃NBA猶他爵士後衛密契爾10日貢獻22分，助爵士隊以119比79痛宰衛冕軍金州勇士。（圖取自爵士隊推特 twitter.com）

（中央社猶他州鹽湖城10日綜合外電報導）美國職籃NBA猶他爵士後衛密契爾（Donovan Mitchell）貢獻22分，前鋒費佛斯（Derrick Favors）添16分9籃板，助爵士今天119比79痛宰衛冕軍金州勇士。



路透社報導，密契爾今天三分球5投4中，本季三分球推升到186顆，讓他超越里拉德（Damian Lillard）、改寫NBA新人紀錄。



中鋒戈柏特（Rudy Gobert）和後衛盧比歐（Ricky Rubio）各有13分進帳。爵士本季與勇士對戰成績3勝1負，明晚如果再擒波特蘭拓荒者，將能拿下西區聯盟第3種子席次。



勇士方面，後衛湯普森（Klay Thompson）和前鋒杜蘭特（Kevin Durant）各投進23分和13分。已經是西區第2種子的勇士今天從沒取得領先，本季第3度以兩位數差距敗給爵士。



不過對於勇士來說，好消息是明星後衛柯瑞（Stephen Curry）復健有成，膝傷正一步步復原。



柯瑞3月23日踝傷痊癒復出卻又遭遇2級內側側韌帶扭傷，再度列傷兵，根據總教練克爾（Steve Kerr）排定的時間表，柯瑞季後賽第2輪之前恐都無法上場比賽。



柯瑞今天告訴聖荷西信使新聞（San Jose Mercury News）說：「我沒有任何挫折。」「這是很正面的，每一天都有好事，復健有進步。球隊挺進季後賽的同時，我也期待有更多的進步。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1070411