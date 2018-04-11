王建民紀錄片5月首映 台灣下半年看得到

（中央社記者江佩凌台北11日電）投手王建民儘管目前沒有球隊合約，但他的紀錄片「後勁：王建民」5月將在美國洛杉磯亞太影展「登板」首映，台灣預計下半年上映，屆時導演陳惟揚也將分享拍攝心路歷程。



「後勁：王建民（LATE LIFE: THE CHIEN-MING WANG STORY）」由加拿大籍華裔導演陳惟揚拍攝，以形容球路尾勁的Late Life為名，呼應王建民球員生涯後期的故事，濃縮成99分鐘精華的紀錄片。



王建民當年在紐約洋基隊寫下連2年奪19勝的風光紀錄，不僅引起全台球迷狂熱，更被封為台灣之光。近年來，他走過起起伏伏的職棒生涯，儘管目前沒有球隊合約，但對台灣人而言，王建民的經典地位依舊深深烙印在球迷心中。



台灣負責「後勁：王建民」的片商牽猴子公司表示，陳惟揚為加拿大籍華裔導演，目前定居紐約。他從2014年開始用鏡頭跟隨王建民，除了記錄王建民尋求重返大聯盟登板機會的過程，片中更包含2016年王建民效力於大聯盟皇家隊上場投球的畫面。



片商指出，「後勁：王建民」預計今年下半年上映，正確檔期尚未確定，目前僅透過臉書宣布將於5月9日在美國洛杉磯亞太影展世界首映消息，詳細內容將隨電影在台上映進行後續宣傳，屆時導演也會回台分享。



「後勁：王建民」是王建民職業棒球生涯後幾年的特寫紀錄片，描寫一名運動選手不願放棄且無法拋開的故事，透過他身邊的人，描述王建民身為一個父親、球員、兒子以及不情願的國家偶像角色。



特別的是，王建民紀錄片的製片之一楊明燊（Brian Yang），也是紀錄片「林來瘋（Linsanity）」的製片，當時他還獲邀拍攝年僅14歲的韓裔美籍雪板好手克洛依．金（Chloe Kim）紀錄片，也提到要拍一部台灣棒球的紀錄片。（編輯：方沛清）1070411