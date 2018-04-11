王維中5局失5分 敗投候選人

（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）南韓職棒NC恐龍隊的台灣左投王維中，今天本季第4度先發，對戰KT巫師，投5局失5分（3分自責分），被敲出在韓職首支全壘打，在4比5落後退場，目前是敗投候選人。



NC恐龍隊今天在主場馬山球場迎戰對決KT巫師，KT巫師隊派出2016年韓職勝投王尼柏特（Dustin Nippert），王維中要爭取本季第3勝。



NC恐龍隊前4局敲出3轟，包括金星旭首局兩分砲，4局下史庫格斯（Xavier Scruggs）、羅成範連續開轟，合計攻下4分。



王維中今天狀況不佳，前4局都讓首名打者上壘，前兩局都被攻占得點圈，首局被連續敲出2支安打後，先三振羅哈斯，再製造雙殺打，2局上在一出局滿壘情況下，再度用雙殺化解危機。



3局上NC恐龍隊守備出現亂流，單局3失誤，單局失2分，4局上王維中被首名打者李海昌轟出陽春砲，這也是王維中在韓職出賽被敲的首轟。5局上再被李海昌敲出帶有2分打點的二壘安打，前5局KT巫師5比4領先。



王維中投5局用117球，被敲出10支安打，包括一發全壘打，2次三振，3次保送，失5分（3分自責分），5局結束後，在球隊4比5落後情況下退場，目前是敗投候選人。（編輯：吳協昌）1070411