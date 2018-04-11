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守備幫倒忙 王維中吞韓職首敗

發稿時間：2018/04/11 21:37

最新更新：2018/04/11 21:37

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（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）南韓職棒NC恐龍隊台灣左投王維中今天對戰KT巫師，投5局失5分（3分自責分），被敲出在韓職首轟，加上守備單局3失誤，NC恐龍隊終場4比12落敗，王維中吞下首敗。

王維中今天本季第4度先發，爭取個人第3勝，此役焦點在於對決2016年韓職勝投王、KT巫師洋投尼柏特（Dustin Nippert），以及與KT巫師超級新人姜白虎交手。

王維中今天每局都遇到危機，前2局被攻占得點圈後，都用雙殺化解危機，第3局因隊友守備單局3失誤，失2分，第4局先被李海昌敲出陽春砲，5局上又被李海昌擊出二壘安打帶有2分打點，成為這場比賽最難纏的打者。

NC恐龍隊全場敲出3轟攻下4分，全靠全壘打得分，包括金星旭首局兩分砲，4局下史庫格斯（Xavier Scruggs）、羅成範連續敲出全壘打，但後續打線熄火，未再得分。

王維中前3次出賽都是優質先發，拿下2勝0敗，且至少投滿6局，最多投113球，賽前還未被敲出全壘打，今天先發僅投5局，用球數高達117球，被敲出10支安打，包括一發全壘打，2次三振，3次保送，失5分（3分自責分）。

姜白虎今天遇上王維中，2打數敲出一安、一保送、NC恐龍隊第6局換上裴宰煥接手中繼，再被姜白虎敲陽春砲，僅投0.2局失3分，被敲4安退場，後續牛棚又在第9局大失血，一口氣掉4分，NC恐龍隊終場4比12輸球，球隊陷入5連敗，王維中吞下在韓職首敗。

王維中此役先發寫下他個人在韓職本季先發局數最短、投球數最多紀錄，並被敲出在韓職首發全壘打。

根據NC球團數據，王維中用117球中，有75個好球，比例高達64.1%，最快球速150公里，直球52球，滑球與卡特球共投45球，變速球18球，其餘為曲球。（編輯：方沛清）1070411

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