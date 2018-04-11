郭阜林單場雙響砲 獅隊3連勝[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者黃巧雯台北11日綜合報導）中華職棒統一獅隊今天靠著洋投羅里奇優質先發，投6局僅失2分，以及郭阜林單場雙響砲，包辦5分打點，獅隊終場以6比2擊敗富邦悍將，勇奪3連勝。



富邦悍將洋投布魯斯本季第2次先發，首度出戰前東家統一獅，投6局被敲出6安失3分，3分都與郭阜林都有關。



郭阜林此役打擊猛打賞，2局下敲出中外野方向兩分全壘打，4局下再擊出高飛犧牲打攻下一分，8局下在陳鏞基敲安，再添一分後，再補上一發兩分砲，個人生涯第2次單場雙響砲，單場4打數3安打，打下5分打點，終場統一獅隊就以6比2贏球，拿下3連勝，郭阜林連續2場獲選為單場MVP。



談到打擊近況火熱，是否與今年回到熟悉的三壘、更能專注在打擊有關，郭阜林強調，無論守哪裡，都會盡全力、並專注在每一顆球，打擊也是一樣。



統一獅隊洋投羅里奇今天前5局封鎖富邦打線，6局上富邦悍將才靠著林益全兩分砲，突破鴨蛋，投6局僅被敲出4安，失2分。



獅隊第7局起派出牛棚投手鄭鈞仁、陳韻文、邱浩鈞輪番上陣，各投一局皆未失分



去年擔任獅隊終結者的陳韻文，今天剛升上一軍，為本季初登板，第8局上場讓富邦悍將打者三上三下，還連飆2次三振。（編輯：方沛清）1070411