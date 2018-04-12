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C羅關鍵罰球建功 皇馬驚險晉歐冠盃4強

發稿時間：2018/04/12 09:35

最新更新：2018/04/12 09:57

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西甲豪門皇家馬德里11日靠「C羅」羅納度踢進關鍵罰球，驚險挺進歐冠盃4強。（圖取自UEFA Champions League臉書www.facebook.com/ChampionsLeague/）西甲豪門皇家馬德里11日靠「C羅」羅納度踢進關鍵罰球，驚險挺進歐冠盃4強。（圖取自UEFA Champions League臉書www.facebook.com/ChampionsLeague/）

（中央社馬德里11日綜合外電報導）西甲豪門皇家馬德里今天靠「C羅」羅納度補時階段罰進，兩回合總分4比3，驚險淘汰義甲勁旅祖文特斯挺進歐冠盃4強。祖文特斯對這吹判非常不滿，但C羅說，對手沒什麼好氣的。

法新社與運動畫刊（Sports Illustrated）報導，祖文特斯此役踢得出色，靠著曼祖基奇（Mario Mandzukic）上半場兩度頭槌破網，加上馬圖迪（Blaise Matuidi）趁皇馬門將納瓦斯（Keylor Navas）判斷錯誤破門，正規時間踢完以3比0遙遙領先，兩回合加總追成3比3，燃起晉級希望。

誰料到93分鐘，皇馬瓦茲蓋斯（Lucas Vazquez）球門前準備補進時，祖文特斯貝內夏（Mehdi Benatia）從後方撞上，遭英國籍裁判奧立佛（Michael Oliver）判罰12碼。

祖文特斯球員對這吹判非常不滿，可能是退役前最後一次歐冠盃出賽的老門將布馮（Gianluigi Buffon）因激烈抗議遭驅逐出場，但「C羅」（Cristiano Ronaldo）沒被影響，冷靜地大腳一踢，讓球掃過替補上場的門將史澤斯尼（Wojciech Szczesny）破網。

C羅賽後告訴beIN Sport：「我不懂他們為什麼要抗議。」

「如果他們不犯規，魯卡斯（瓦茲蓋斯）已經得分了。這場比賽裡面，貝內夏和其他人一直在後面踢我們。」

靠著C羅這顆進球，讓皇馬雖以1比3輸掉這場比賽，但兩回合加總仍以4比3勝出，朝著連3年歐冠盃封王、也是5年來第4次摘下冠軍盃邁進一步。

其他挺進歐冠盃（Champions League, 歐洲冠軍聯賽）4強的還有英超利物浦、德甲拜仁慕尼黑、義甲羅馬。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070412

Real Madrid celebrations

The ecstasy of the UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo 🙌Marcelo M12 🙌

UEFA Champions League 發佈於 2018年4月11日

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