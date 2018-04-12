大谷翔平8局上獲四壞保送 惜被牽制出局

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，11日客場對德州遊騎兵隊3連戰最後一場，日籍二刀流球星大谷翔平排先發第8棒指定打擊。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯11日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，今天客場對德州遊騎兵隊3連戰最後一場，日籍二刀流球星大谷翔平排先發第8棒指定打擊，8局上他上場打擊，雖獲四壞球保送但被牽制出局。



大谷翔平在8局上的打擊，面對遊騎兵另個中繼投手迪克曼（Jake Diekman），雖然迪克曼先搶到2好球，但隨後連投4個壞球，大谷翔平選球仔細，被保送上一壘。



也因為這個保送，遊騎兵立即換由馬丁（Chris Martin）接手投球，馬丁登板1出局後，隨即牽制，大谷翔平被判出局，雖然天使挑戰裁判的判決，但最後還是維持原判。



目前比賽仍在進行中，天使暫時5比1領先。



大谷翔平對遊騎兵第3度上場打擊 平飛球被接殺



（中央社記者曹宇帆洛杉磯11日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，今天客場對德州遊騎兵隊3連戰最後一場，日籍二刀流球星大谷翔平排先發第8棒指定打擊，6局上第3度上場打擊，擊出投手方向平飛球被接殺。



遊騎兵6局上換投，先發左投摩爾（Matt Moore）退場，換右投布希（Matt Bush）中繼，大谷翔平面對他投出時速96.5英里的四縫線速球，擊出投手方向平飛球被接殺。



不過大谷翔平2局上首度上場打擊，則是擊出左外野方向滾地安打，護送隊友凱爾洪（Kole Calhoun）回本壘，為天使首開得分紀錄，4局上的打擊則是被三振。



這場比賽截至目前為止，大谷翔平3打數1安打有1分打點，目前天使5比1暫時領先。（編輯：陳俊碩）1070412



