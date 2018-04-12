近身球引衝突 洛磯教士板凳清空大亂鬥

（中央社丹佛11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB科羅拉多洛磯今天下午主場迎戰聖地牙哥教士時，因為3局下一顆近身球爆發全武行。衝突結束後，受到刺激的洛磯單局強攻5分，終場6比4擊敗教士。



路透社報導，這場大亂鬥共導致5名球員遭驅逐出場。教士先發投手貝德摩（Luis Perdomo）3局下第一顆球朝洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）背部砸去，亞瑞納多忍不住將球棒一扔，衝上投手丘找貝德摩算帳，兩隊板凳清空，在場上推擠成一團。



除了貝德摩和亞瑞納多，遭驅逐出場的還有教士捕手艾利斯（A.J. Ellis）和洛磯先發投手馬奎斯（German Marquez）與左外野手巴拉（Gerardo Parra）。



貝德摩今天首局也將球丟到洛磯游擊手史托瑞（Trevor Story）身上。



洛磯與教士昨天就已出現火藥味，洛磯投手歐柏格（Scott Oberg）昨晚投出一記時速95英里的快速球，擊中教士外野手馬格（Manuel Margot）肋骨，教士今天稍早將馬格列入10天傷兵名單。



歐柏格3日也擊中教士打者維拉紐瓦（Christian Villanueva），洛磯先發投手馬奎斯今天第2局則丟中教士外野手瑞福洛（Hunter Renfroe），使得火爆氣氛越演越烈，最終演變成這場大亂鬥。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070412