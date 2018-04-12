MLB洋基踢館紅襪 雙方兩度清空板凳

（中央社波士頓11日綜合外電報導）MLB波士頓紅襪和紐約洋基今晚火藥味十足，3局上洋基的奧斯汀跑上二壘時鏟壘鏟到紅襪游擊手何特，產生異議，雙方人馬上場助陣，台將林子偉也衝進場，終場洋基10比7獲勝。



美國職棒大聯盟MLB官網報導，紅襪三壘手德佛斯（Rafael Devers）將洋基打者韋德（Tyler Wade）的短打接到手後迅速將球傳給何特（Brock Holt），成功封殺企圖跑上二壘的奧斯汀（Tyler Austin），但奧斯汀滑壘期間抬起左腳撞上何特的右腳。



何特對裁判提出異議後，雙方人馬「清空板凳」全跑上場助陣，包括台灣好手林子偉在內，所幸場面很快就獲控制。插曲發生時洋基以5比1領先。



第7局上半，波士頓後援投手凱利（Joe Kelly）一記97.7英里（157公里）快速球砸到奧斯汀的背部，兩隊再度上演板凳清空戲碼。



奧斯汀丟下球棒，衝向投手丘，和凱利拳腳相向。兩名球員後來雙雙被逐出場。



這場比賽前面幾局很有戲。一局上半，史丹頓（Giancarlo Stanton）一記三壘安打送兩名跑者回本壘，桑傑士（Gary Sanchez）接著補上兩分全壘打，4分全記在紅襪先發投手普萊斯（David Price）頭上。



路透社報導，左投普萊斯投完一局後，就因左手有異樣而被換下場。根據球隊，是因謹慎起見而換下普萊斯。



普萊斯主投一局被擊出3安丟4分，還送出兩次保送。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1070412