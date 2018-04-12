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灰狼加班勝金塊 隔13季重返季後賽

發稿時間：2018/04/12 12:28

最新更新：2018/04/12 12:28

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（中央社記者龍柏安台北12日綜合報導）美國職籃（NBA）明尼蘇達灰狼隊今天靠明星得分後衛巴特勒（Jimmy Butler）轟下31分帶領，主場歷經延長賽後以112比106擊敗金塊，搶搭上西區季後賽末班車。

NBA例行賽最後一天，金塊與灰狼交手將決定西區最後一張季後賽門票誰屬，贏家就能取得季後賽入場券。

灰狼本季重金補強，最後一戰巴特勒與湯斯（Karl-Anthony Towns）兩大球星內外聯手，合力攻下57分，率隊終止了連續13季無緣季後賽。

巴特勒賽後表示，整場比賽他們打得非常努力，而且大夥咬緊牙關防守撐到了最後，加上隊友魏金斯（Andrew Wiggins）在延長賽結束前最後9秒，關鍵2罰俱中穩住勝基，「這場勝利屬於整支球隊。」

巴特勒說，他們一直努力把這支球隊、這座城市帶回季後賽，「我們擁有非常多出色的球員，不管我們排名如何，我們一直相信自己，我們還有一批渴望勝利的球員，我們一直拚戰到了最後。」

西區季後賽晉級8支球隊全部出爐，高居全聯盟戰績第一的火箭，榮登西區頭號種子，衛冕軍勇士則排在第2，爵士第3，拓荒者第4、鵜鶘名列第5，雷霆排名第6，西區老牌強權馬刺落居第7，趕在最後一天晉級的灰狼吊車尾，季後賽首輪將遭遇冠軍大熱門火箭。（編輯：黃瑞弘）1070412

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