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大谷翔平助陣 天使3連戰橫掃遊騎兵

發稿時間：2018/04/12 12:37

最新更新：2018/04/12 13:29

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大谷翔平11日擊出帶有1分打點的左外野滾地安打，為球隊建功。（共同社提供）大谷翔平11日擊出帶有1分打點的左外野滾地安打，為球隊建功。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯11日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，客場對德州遊騎兵隊3連戰橫掃對手，大谷翔平今天在3連戰最後一場先發排第8棒指定打擊，擊出帶有1分打點的左外野滾地安打，為球隊建功。

天使戰遊騎兵3連戰最後一場，遊騎兵雖頻頻換投，仍無法遏止天使全場擊出9支安打的綿密攻勢，最後遊騎兵2比7再吞敗，總計這個3連戰系列，遊騎兵被天使橫掃。

這場比賽大谷翔平2局上首度上場打擊，面對遊騎兵先發左投摩爾（Matt Moore），大谷翔平相中他投出的時速91.5英里四縫線直球，擊出左外野滾地安打，護送隊友凱爾洪（Kole Calhoun）回本壘，天使首開得分紀錄。

不過4局上大谷翔平被摩爾三振，6局上遊騎兵換投，由右投布希（Matt Bush）中繼，大谷翔平面對他投出時速96.5英里的四縫線速球，擊出投手方向平飛球，可惜被接殺。

大谷翔平在8局上的打擊，面對遊騎兵另位中繼投手迪克曼（Jake Diekman），雖然迪克曼先搶到2好球，但隨後連投4個壞球，大谷翔平選球仔細，被保送上一壘。

也因為這個保送，遊騎兵立即換由馬丁接手（Chris Martin）投球，馬丁登板1出局後，隨即牽制，大谷翔平被判出局，雖然天使挑戰裁判的判決，但最後仍維持原判。

總計大谷翔平這場比賽4次上場打擊，擊出帶有1分打點的1支安打，被三振與四壞保送各一次，打擊率3成64。

結束與遊騎兵的客場3連戰，天使明天起將作客堪薩斯市皇家隊，進行4連戰，大谷翔平預計在美西時間15日、台北時間16日先發主投。

由於大谷翔平的助陣，天使開季至今戰績10勝3敗，在美聯西區獨占鰲頭，甚至領先尋求衛冕也是美聯西區的休士頓太空人隊。（編輯：陳俊碩）1070412

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