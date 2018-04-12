新加坡田徑公開賽 台小將跳遠奪金

新加坡田徑公開賽第2天賽程，台灣小將林昱堂（右）、文華佑（左）分別在跳遠項目奪金牌和銀牌。中央社記者黃自強新加坡攝 107年4月12日

（中央社記者黃自強新加坡12日專電）新加坡田徑公開賽，台灣小將林昱堂今天上午在跳遠項目中，以7公尺71成績摘金，不僅創個人最佳成績，並達第18屆亞洲青年田徑錦標賽的參賽標準。



新加坡田徑公開賽今天進行第2天賽程，台灣小將上午先在跳遠及撐竿跳項目分獲金牌、銀牌及銅牌。下午繼續進行女子撐竿跳項目賽事。



台灣小將在跳遠項目賽事，除林昱堂順利摘金外，文華佑以7公尺63成績奪得銀牌，並再達到第18屆亞洲青年田徑錦標賽的參賽標準。



在撐竿跳項目賽事，黃湧富以4公尺90成績，奪得銅牌，並達到第18屆亞洲青年田徑錦標賽的參賽標準；廖晉廷以4公尺60成績奪得第4名。





新加坡田徑公開賽第2天賽程，台灣小將黃湧富在撐竿跳高項目賽事中奪得銅牌，並達到第18屆亞洲青年田徑錦標賽的參賽標準。中央社記者黃自強新加坡攝 107年4月12日

台灣隨隊教練許唐漢今天告訴中央社記者，台灣小將在跳遠項目賽事部分表現亮眼，包辦金牌和銀牌。下午將再進行女子撐竿跳項目賽事，希望台灣小將吳家如、林映彤能發揮實力，爭取最好成績。



許唐漢指出，值得注意的是，林昱堂這次的成績也達到今年8月在雅加達舉行的第18屆亞洲運動會參賽標準。



新加坡田徑公開賽從昨天起舉行兩天賽事，這次共有11名台灣年輕新秀參加。（編輯：紀錦玲）1070412





新加坡田徑公開賽第2天賽程，台灣小將黃湧富在撐竿跳高項目賽事中以4 公尺90成績，奪得銅牌。中央社記者黃自強新加坡攝 107年4月12日