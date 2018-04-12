台灣跆拳道第一人 羅嘉翎世青少連兩屆摘金

就讀三民高中的跆拳道女將羅嘉翎（左2）12日在2018世界青少年跆拳道錦標賽女子55公斤量級決賽中獲勝，拿下生涯第二座世青少金牌，也成為台灣首位連兩屆在世青少奪金的選手。（世界跆拳道總會官網提供）中央社記者龍柏安傳真 107年4月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）就讀三民高中的女將羅嘉翎，今天在哈馬馬特舉辦的世界青少年跆拳道錦標賽女子55公斤量級決賽，以14比6踢倒俄羅斯的諾索娃奪金，成為台灣首位連兩屆在世青少都奪金的選手。



羅嘉翎曾在2016年加拿大跆拳道世界青少年錦標賽女子52公斤量級風光稱后，今天又在哈馬馬特女子55公斤量級成功鍍金，也為中華隊今年賽事金牌開張。



身高180公分的羅嘉翎，今天決賽面對「戰鬥民族」的俄國女將諾索娃（Anastasiia Nosova）毫無懼色，第2回合踢完就已取得5分領先優勢，最後以8分之差順利摘金。



跆拳道世青少自1996年創賽至今，中華隊曾在首屆靠著陳雅琦與高靜怡鍍金，自此後就沒能突破雙金障礙。羅嘉翎今天拿下生涯第2座世青少金牌後，也替隊史踢下第10面金牌。（編輯：方沛清）1070412



