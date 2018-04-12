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全武行大亂鬥 洋基10比7擊敗紅襪斷9連勝

發稿時間：2018/04/12 17:30

最新更新：2018/04/12 17:30

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（中央社波士頓11日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基捕手桑傑士（Gary Sanchez）今天敲出2發全壘打，率領洋基以10比7擊敗主場出賽的波士頓紅襪，並中斷紅襪9連勝紀錄。

這場世仇對決大戰一共爆發2次板凳清空衝突，兩隊球員首先在3局上因跑壘發生爭執，雙方板凳清空衝到場上對峙。第2次衝突發生在7局上，紅襪後援投手凱利（Joe Kelly）對洋基打者奧斯汀（Tyler Austin）投出觸身球。

路透社報導，當時凱利一記時速157公里快速球砸到奧斯汀身上，奧斯汀憤怒將球棒摔在地上並衝向投手丘，兩隊再度板凳清空並爆發扭打衝突，奧斯汀和凱利後來雙雙被驅逐出場。

桑傑士過去9場比賽僅打出2支安打，而他今天打擊爆發在前4局就擊出3支安打，首先是1局上的2分全壘打，3局上的二壘安打，4局上又打出2分全壘打，總計打下4分打點，本季全壘打數量來到3轟。

洋基1局上除了有桑傑士打出全壘打以外，強棒史丹頓（Giancarlo Stanton）也敲出帶有2分打點的中外野三壘安打。紅襪指定打擊拉米瑞茲（Hanley Ramirez）則於1局下回擊扛出陽春砲，這是他本季第2轟。

儘管紅襪一度落後多達7分，但打線在5局下復活，第1棒貝茲（Mookie Betts）先擊出帶有1分打點二壘安打，紅襪第4棒馬蒂內茲（J.D. Martinez）又從洋基先發強投田中將大手中敲出滿貫砲，單局總計灌進5分，將比數拉近至6比8。

紅襪於9局下因為洋基投手暴投再添得1分，但最終仍以7比10吞下敗仗。田中將大今天就拿下勝投，總計投5局失6分自責分並被打出7支安打，田中將大目前戰績為2勝1敗。

紅襪先發投手普萊斯（David Price）因為左手肘不適，僅投1局被打3支安打失4自責分就退場，另外還投出2次保送，寫下個人大聯盟生涯最短先發紀錄，普萊斯目前戰績為1勝1敗。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳政一）1070412

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