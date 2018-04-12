/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黑鷹六福皇宮Zenfone 5吳宗憲
>rss

富邦橫掃裕隆 隊史第2度挺進總冠軍賽

發稿時間：2018/04/12 21:41

最新更新：2018/04/12 21:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北12日電）富邦勇士「本土洋將」蔡文誠今天在第4節最後32秒，靠著神乎其技勾射高擦板替球隊買下保險分，終場83比77擊敗裕隆納智捷，系列賽以4比0淘汰對手，闖進總冠軍賽。

第15季超級籃球聯賽（SBL）今天在新莊體育館進行季後賽第2輪賽事，富邦克服首節11分落後，靠著蔡文誠與張宗憲雙雙拿下19分，繼第11季後台灣大（富邦前身）後，第2度闖進總冠軍賽。

談到那顆神乎其技的高擦板，蔡文誠老實地說：「那球是運氣好。」他透露當時只想著把球盡量往籃框附近丟，讓洋將塞勒（Garret Siler）抓進攻籃板，「沒想到球就進了」。

本季才返台執掌富邦兵符的許晉哲，第1年執教就幫助球隊重返總冠軍賽，他開玩笑說：「就是盡責嘛，像我的名字晉哲一樣。」他表示，關鍵是球員彼此團結，落後時大家互相鼓勵，犯錯也不會彼此指責，「如果球員不好，教練功力再好也沒用」。

裕隆本季戰績高居聯盟第1，沒想到季後賽竟遭對手橫掃，教頭魏永泰坦言傷兵問題讓他們頭大，但仍肯定其他球員表現。

裕隆4場系列賽總計只淨輸富邦13分，每場比賽平均只輸3.5分，且在新科年度MVP呂政儒手腕受傷、周士淵膝傷缺陣的情況下，仍打出競爭力，但沒能晉級總冠軍賽是無奈的事實，呂政儒賽後一臉落寞地說：「很不甘心。」（編輯：管中維）1070412

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP