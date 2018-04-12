富邦橫掃裕隆 隊史第2度挺進總冠軍賽

（中央社記者龍柏安台北12日電）富邦勇士「本土洋將」蔡文誠今天在第4節最後32秒，靠著神乎其技勾射高擦板替球隊買下保險分，終場83比77擊敗裕隆納智捷，系列賽以4比0淘汰對手，闖進總冠軍賽。



第15季超級籃球聯賽（SBL）今天在新莊體育館進行季後賽第2輪賽事，富邦克服首節11分落後，靠著蔡文誠與張宗憲雙雙拿下19分，繼第11季後台灣大（富邦前身）後，第2度闖進總冠軍賽。



談到那顆神乎其技的高擦板，蔡文誠老實地說：「那球是運氣好。」他透露當時只想著把球盡量往籃框附近丟，讓洋將塞勒（Garret Siler）抓進攻籃板，「沒想到球就進了」。



本季才返台執掌富邦兵符的許晉哲，第1年執教就幫助球隊重返總冠軍賽，他開玩笑說：「就是盡責嘛，像我的名字晉哲一樣。」他表示，關鍵是球員彼此團結，落後時大家互相鼓勵，犯錯也不會彼此指責，「如果球員不好，教練功力再好也沒用」。



裕隆本季戰績高居聯盟第1，沒想到季後賽竟遭對手橫掃，教頭魏永泰坦言傷兵問題讓他們頭大，但仍肯定其他球員表現。



裕隆4場系列賽總計只淨輸富邦13分，每場比賽平均只輸3.5分，且在新科年度MVP呂政儒手腕受傷、周士淵膝傷缺陣的情況下，仍打出競爭力，但沒能晉級總冠軍賽是無奈的事實，呂政儒賽後一臉落寞地說：「很不甘心。」（編輯：管中維）1070412