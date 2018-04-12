猶如蛻變蝴蝶 吳家如心理素質超讚

（中央社記者黃自強新加坡12日專電）士林商工撐竿跳美少女吳家如今天在星國田徑公開賽不僅順利摘金，還打破高懸15年的全國紀錄，著實讓她雀躍不已；她傷後復出所表現的堅強心理素質，更猶如蛻變的蝴蝶。



吳家如對於這次新加坡賽事，完全是卯足全勁拚了，炎熱的新加坡天氣恰巧考驗著比賽的意志力。吳家如並不服輸，除在內心深處對自己進行心理建設，多喝水、刮痧更是緩解身體疲累，進而提升戰力的最大輔助工具。



女子撐竿跳高項目12日下午在新加坡體育館熱鬧展開，教練王文祥不斷在賽前、賽事進行空檔面授機宜，即時調整每次失敗的步點，讓吳家如勇氣十足，信心備增。



隨著撐竿跳高度不斷攀升，不僅難度愈來愈大，競逐選手的人數也愈來愈少，場上逐漸的僅剩下吳家如與泰國選手一拚高下局面。



當高度升到4公尺10時，吳家如輕鬆過關；當高度再升到4公尺15，她屏氣凝神，深呼吸算準步點，終於在第3跳順利成功過竿，而泰國選手3次闖關未果敗北。



不過，當吳家如再度挑戰4公尺20高度時，卻功虧一簣，成績未能再向邁進。



台灣隨隊教練許唐漢告訴中央社記者，吳家如去年5月1日才進行十字韌帶手術，再經過大約5個月復健，直到去年10月才慢慢地恢復基本訓練。



許唐漢指出，去年底冬訓訓練期間在教練王文祥指導下，開始鍛鍊身體的專項素質訓練，尤其，今年猶如一隻蛻變蝴蝶，成績屢創佳績，「這在一般運動員的心理素質裡很少看見的」。



吳家如表示，她的舅舅協助安排完整的復健過程，是讓她可以迅速恢復，回到賽場的關鍵。因此，她今天是帶著享受比賽心情融入賽事，並全力揮灑。



新加坡田徑公開賽從昨天起舉行為期兩天賽事，這次共有11名台灣年輕新秀參加2018年新加坡田徑公開賽，台灣小將在兩天賽事中全體將士用命，總計奪下3金2銀1銅佳績。（編輯：高照芬）1070412