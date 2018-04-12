扳倒頭號種子 莊吉生：高興一下就好

（中央社記者李晉緯台北12日電）台灣網球好手莊吉生今天在華國三太子網賽，以6比2、7比6（4）擊敗單打頭號種子澳洲選手伊布登，對此莊吉生說：「今晚高興一下就好，因為接下來還有3場比賽。」



莊吉生過去兩次和伊布登（Matthew Ebden）交手都打滿3盤，兩場比賽莊吉生都輸球，對於今天能贏下比賽，莊吉生說：「雖然球迷看不出來，但其實我很緊張」。



莊吉生提到，今天他對伊布登的來球都看得很清楚，所以首盤他打得稍微輕鬆，但伊布登畢竟是世界百大好手，「他打得很聰明，也很快變換戰術」，還好最後在搶七時能撐住，才讓他終於搶下生涯對伊布登的首勝。



莊吉生表示，他印象中過去有幾次打贏過世界排名90名左右的選手，但這次打下世界排名77名的伊布登，是他贏過世界排名最高的選手，「不過贏球高興一下就好，接下來還有3場比賽要打，必須開始好好準備了」。



談到自己目前的狀況，莊吉生表示，雖然先打了台維斯盃，華國三太子網賽也連打了幾天的比賽，但身體並不特別感到疲勞，「不過認真在比賽，頭腦要一直想就比較累」。



贏得今天的比賽，莊吉生繼11日的駱建勛後，同樣晉級到8強，這是賽事舉辦以來，首次有兩名台灣選手闖進單打8強，而下場比賽莊吉生將對上韓國選手權純雨和大會單打第8種子、日本選手伊藤龍馬之戰的勝方。（編輯：方沛清）1070412