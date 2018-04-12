/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黑鷹六福皇宮Zenfone 5吳宗憲
>rss

扳倒頭號種子 莊吉生：高興一下就好

發稿時間：2018/04/12 22:31

最新更新：2018/04/12 22:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北12日電）台灣網球好手莊吉生今天在華國三太子網賽，以6比2、7比6（4）擊敗單打頭號種子澳洲選手伊布登，對此莊吉生說：「今晚高興一下就好，因為接下來還有3場比賽。」

莊吉生過去兩次和伊布登（Matthew Ebden）交手都打滿3盤，兩場比賽莊吉生都輸球，對於今天能贏下比賽，莊吉生說：「雖然球迷看不出來，但其實我很緊張」。

莊吉生提到，今天他對伊布登的來球都看得很清楚，所以首盤他打得稍微輕鬆，但伊布登畢竟是世界百大好手，「他打得很聰明，也很快變換戰術」，還好最後在搶七時能撐住，才讓他終於搶下生涯對伊布登的首勝。

莊吉生表示，他印象中過去有幾次打贏過世界排名90名左右的選手，但這次打下世界排名77名的伊布登，是他贏過世界排名最高的選手，「不過贏球高興一下就好，接下來還有3場比賽要打，必須開始好好準備了」。

談到自己目前的狀況，莊吉生表示，雖然先打了台維斯盃，華國三太子網賽也連打了幾天的比賽，但身體並不特別感到疲勞，「不過認真在比賽，頭腦要一直想就比較累」。

贏得今天的比賽，莊吉生繼11日的駱建勛後，同樣晉級到8強，這是賽事舉辦以來，首次有兩名台灣選手闖進單打8強，而下場比賽莊吉生將對上韓國選手權純雨和大會單打第8種子、日本選手伊藤龍馬之戰的勝方。（編輯：方沛清）1070412

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

凱蒂佩芮嗨翻台北小巨蛋

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
陳香梅精彩一生謝幕
陳香梅精彩一生謝幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP