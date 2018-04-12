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蘇智傑再見全壘打 獅隊4連勝

發稿時間：2018/04/12 22:45

最新更新：2018/04/12 22:45

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（中央社記者黃巧雯台北12日綜合報導）中華職棒統一獅隊潘武雄今天對戰富邦悍將9局下敲安，完成生涯千安紀錄，助獅隊追平比數，隨後蘇智傑敲出再見全壘打，逆轉戰局，終場獅隊以9比7贏球，拿下4連勝。

統一獅今天與富邦悍將交手，焦點在於賽前生涯安打數已達998支的潘武雄，11日比賽打擊熄火，今天出賽富邦悍將再度挑戰千安紀錄。

統一獅前3局合計攻下3分，包括蘇智傑首局兩分砲，5局下潘武雄再從富邦悍將洋投羅力手中敲出2分全壘打，生涯安打數推升至999支，6局下獅隊再追回1分。

統一獅隊洋投瑞安此役狀況不佳，前2場先發都投滿6局且未出現保送，今天對戰富邦悍將，僅投3局失7分就退場休息，被敲5安，單場6次保送。

前8局以6比7落後的統一獅隊，9局下趁著富邦悍將換上張耿豪後援，展開反攻，2出局後，獅隊吳桀睿敲出二壘安打，潘武雄隨即再補上二壘安打帶有1分打點，除了完成個人生涯千安紀錄，也助球隊追平比數，今天打擊近況火熱的蘇智傑，再敲出再見兩分全壘打，終場獅隊就以9比7勝出，拿下近期4連勝。

潘武雄成為中職第22人達成千安紀錄，同時也是中職第14位達成千安百轟的選手，潘武雄坦言，進職棒第一天，從來想過會達成這個目標，「謝謝你們的陪伴」。

對於9局下在球隊落後情況下，敲出追平分安打，潘武雄說：「我知道我這個打擊很重要，不想輸給他們，只想打出去。」

潘武雄的妻兒今天也進場看球，見證千安紀錄，潘武雄特別向老婆說聲「辛苦了」，並感謝老婆讓他在球場打拚無後顧之憂。

蘇智傑單場5打數3安打，貢獻5分打點，賽後獲選單場MVP，蘇智傑說：「看到TAKE（潘武雄）賢拜打出第1000安後，其實我很感動，就覺得一定要拿下這場勝利。」

統一獅隊今天牛棚表現亮眼，林其緯第4局接手投2局，傅于剛、王鏡銘、鄭鈞仁、廖文揚後續登板各投1局，未被敲安、保送以及失分，讓富邦悍將從第3局第2個出局數開始，連續20上20下。（編輯：方沛清）1070412

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