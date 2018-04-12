金酒急拉尾盤勝璞園 系列賽追成2比2

（中央社記者龍柏安台北12日電）金門酒廠今在第4節最後6分36秒內，拉出一波22比2的攻勢收尾，也把領先從3分一口氣拉開至20分以上，終場86比63擊敗璞園建築，在7戰4勝制系列賽扳成2比2。



第15季超級籃球聯賽（SBL）季後賽第2輪，今在新莊體育館進行2場對決，稍早富邦勇士以83比77擊敗裕隆納智捷，系列賽以4比0橫掃對手率先晉級總冠軍賽。



金酒今天開局狀況神勇，首節就取得14分領先優勢，但韌性十足的璞園總有辦法縮小比數，直到第4節最後，金酒才如願拿勝，不過教練吳俊雄提醒球員，「我們還需要2場勝利」。



金酒老將陳靖寰攻下本土球員最高的20分，其中在第4節就包辦11分，他表示，機會來了就大膽出手，沒有猶豫也沒想太多，他數次重申「這場勝利，是屬於我們大家的」。



璞園開賽就陷入落後，教頭麥班達認為，開局開得太爛，導致一路打起來都很辛苦，加上對手心態、求勝慾望都比自家球員來得更積極，輸球沒話說。談到第4節最後被對手打爆，他坦言防守出了大問題，「我們一直都靠防守帶動進攻，守不住自然就沒火力，就算投得進，你守不住還是贏不了」。



雙方系列賽第5場對決，將於14日晚間7時在新莊體育館續戰，吳俊雄強調，下一戰將是最關鍵的一場比賽，先拿下的一方就取得聽牌優勢。（編輯：唐聲揚）1070412