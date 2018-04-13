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歐洲聯賽足球賽 兵工廠驚險逆轉進軍4強

發稿時間：2018/04/13 09:09

最新更新：2018/04/13 09:09

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）英格蘭足球超級聯賽豪門兵工廠今天在歐洲聯賽8強賽第2回合後來居上，終場2比2驚險踢和，兩回合總分6比3淘汰俄羅斯的莫斯科中央陸軍，進軍4強。

法新社報導，莫斯科中央陸軍（CSKA Moscow）的查羅夫（Fedor Chalov）和納巴布金（Kirill Nababkin）在主場進球取得領先，讓兵工廠（Arsenal）神經緊繃，然而維爾貝克（Danny Welbeck）和藍西（Aaron Ramsey）在賽末雙雙破網，助兵工廠踢成平手，最後以兩回合總分6比3勝出。

這是兵工廠自2009年以來首度進軍歐洲聯賽（Europa League）4強。

歐洲本週接連上演刺激的逆轉秀，法甲勁旅馬賽（Marseille）和奧地利薩爾斯堡紅牛（Red Bull Salzburg）雙雙拿出令人熱血沸騰的表現，扭轉第1回合劣勢，搶下4強門票。

西甲勁旅馬德里競技（Atletico Madrid）也晉級，儘管第2回合以0比1敗給地主葡萄牙里斯本競技（Sporting Lisbon），仍以兩回合總分2比1挺進4強，依舊是奪冠大熱門。

4強賽抽籤將於明天舉行。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070413

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