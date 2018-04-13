紅襪戰洋基 林子偉替補上陣獲保送

美國職棒MLB波士頓紅襪12日迎戰紐約洋基，台灣野手林子偉替補上陣。（檔案照片／圖取自紅襪隊推特 twitter.com）

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪今天迎戰紐約洋基，台灣野手林子偉替補上陣，7局下首次上場打擊，獲四壞保送。紅襪先發波塞羅封鎖洋基打線，直到7局才讓對手擊出首支安打。



紅襪洋基3連戰最後一場晚間在波士頓開戰，打完5局，紅襪6比0領先，比賽隨即因雨暫停45分鐘。



6局上比賽恢復進行，林子偉登場接替先發6棒二壘手努涅斯（Eduardo Nunez），鎮守游擊，紅襪先發游擊手何特（Brock Holt）則移防二壘。



林子偉7局下打擊，面對洋基後援右投康利（Tommy Kahnle），纏鬥到2好3壞，最後靠精準選球獲得四壞保送。



兩年前獲美國聯盟賽揚獎的波塞羅（Rick Porcello）今天威風八面，投完6局未讓洋基擊出任何安打，直到7局上才破功，被「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出中外野二壘安打。



紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）8日受傷後，林子偉升上大聯盟，連續3場未先發。10日對洋基比賽後段，林子偉替補上陣守游擊，全場唯一打席結果吞下三振；11日的賽事則是全場坐板凳。（編輯：屈享平）1070413