天使客場戰皇家 大谷翔平三壘打建功[影]

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊12日對戰堪薩斯市皇家隊，日籍球星大谷翔平7局上第4度上場打擊。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯12日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，今天作客堪薩斯市皇家隊，兩隊4連戰首場比賽中，日籍二刀流球星大谷翔平7局上第4度上場打擊，擊出帶有3分打點的三壘安打。



這場比賽進行到7局上，天使原本以1分領先，靠者楚勞特（Mike Trout）、厄普頓（Justin Upton）與凱爾洪（Kole Calhoun）各擊出安打，再添2分，以3比0領先皇家。



接下來上場打擊的西蒙斯（Andrelton Simmons）被保送，瓦布威納（Luis Valbuena）又擊出安打，2出局，天使滿壘。



輪由第8棒指定打擊大谷翔平站上打擊區，這時皇家換投，由茂爾（Brandon Maurer）接替先發的甘迺迪（Ian Kennedy）。



球數二好一壞後，大谷翔平看準一記直球，擊出右外野方向的三壘安打，壘上跑者全回本壘，再添3分，大谷翔平自己安全站上3壘。



可惜輪由捕手馬多納多（Martin Maldonado）打擊，擊出內野滾地，3人出局結束天使7局上攻勢，6比0天使領先皇家。



大谷翔平這場比賽前3次打擊，分別被三振、左外野飛球被接殺，以及遭到保送，而他擊出的三壘安打也是他美職生涯的第一支。（編輯：屈享平）1070413



