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天使客場戰皇家 大谷翔平三壘打建功[影]

發稿時間：2018/04/13 10:45

最新更新：2018/04/13 11:08

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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊12日對戰堪薩斯市皇家隊，日籍球星大谷翔平7局上第4度上場打擊。（共同社提供）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊12日對戰堪薩斯市皇家隊，日籍球星大谷翔平7局上第4度上場打擊。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯12日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊，今天作客堪薩斯市皇家隊，兩隊4連戰首場比賽中，日籍二刀流球星大谷翔平7局上第4度上場打擊，擊出帶有3分打點的三壘安打。

這場比賽進行到7局上，天使原本以1分領先，靠者楚勞特（Mike Trout）、厄普頓（Justin Upton）與凱爾洪（Kole Calhoun）各擊出安打，再添2分，以3比0領先皇家。

接下來上場打擊的西蒙斯（Andrelton Simmons）被保送，瓦布威納（Luis Valbuena）又擊出安打，2出局，天使滿壘。

輪由第8棒指定打擊大谷翔平站上打擊區，這時皇家換投，由茂爾（Brandon Maurer）接替先發的甘迺迪（Ian Kennedy）。

球數二好一壞後，大谷翔平看準一記直球，擊出右外野方向的三壘安打，壘上跑者全回本壘，再添3分，大谷翔平自己安全站上3壘。

可惜輪由捕手馬多納多（Martin Maldonado）打擊，擊出內野滾地，3人出局結束天使7局上攻勢，6比0天使領先皇家。

大谷翔平這場比賽前3次打擊，分別被三振、左外野飛球被接殺，以及遭到保送，而他擊出的三壘安打也是他美職生涯的第一支。（編輯：屈享平）1070413

大谷翔平

面對偏高97英哩速球，大谷翔平一棒拉向右外野形成生涯首支三壘打，順便把壘上跑者全部送回來！快追蹤MLB Taiwan IG！ https://www.instagram.com/mlbtaiwan

MLB Taiwan 美國職棒大聯盟發佈於 2018年4月12日

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