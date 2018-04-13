紅襪6比3勝洋基 林子偉替補登場獲保送

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）在波塞羅好投率領下，美國職棒MLB波士頓紅襪今天以6比3擊敗紐約洋基，收下基襪3連戰最後一戰勝利。紅襪台灣野手林子偉替補上陣守游擊，全場唯一打席獲四壞保送。



紅襪與洋基昨天因滑壘碰撞和觸身球打出火氣，雙方球員兩度清空板凳上演全武行。今天一開賽，紅襪第3棒拉米雷斯（Hanley Ramirez）又被觸身球招呼，場面一度緊張。拉米雷斯隨後退場，X光檢查發現右手腕挫傷，傷勢不嚴重。



紅襪全場擊出8支安打，打線平均發揮，5人有打點進帳，打完3局便取得6比0領先，將洋基先發右投葛瑞（Sonny Gray）打退場。



這場比賽在雨中進行，5局結束雨勢變大，比賽中斷45分鐘。6局上比賽恢復進行，林子偉登場接替先發6棒二壘手努涅斯（Eduardo Nunez），鎮守游擊，紅襪先發游擊手何特（Brock Holt）則移防二壘。



林子偉7局下登場打擊，面對洋基後援右投康利（Tommy Kahnle），纏鬥到2好3壞，最後靠精準選球獲得四壞保送。這是林子偉全場唯一打席。



在波塞羅（Rick Porcello）封鎖下，洋基直到7局上才由強棒「法官」賈吉（Aaron Judge）擊出全隊首支安打。



洋基9局上展開反攻，無人出局情況下，強打捕手桑傑士（Gary Sanchez）擊出清壘二壘安打，將比數追成3比6。紅襪隨後派終結者金布羅（Craig Kimbrel）上陣，成功守住勝利。



波塞羅主投7局未失分，僅被擊出2支安打，送出6次三振，奪下本季第3勝。



紅襪當家游擊手柏格茨（Xander Bogaerts）8日受傷後，林子偉升上大聯盟，連續3場未先發。10日對洋基比賽後段，林子偉替補上陣守游擊，全場唯一打席苦吞三振；11日的賽事則未登場亮相。



林子偉本季在大聯盟出賽2場，累計2打席，三振與四壞各一。（編輯：屈享平）1070413