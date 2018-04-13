NBA退役灌籃王訪台 推薦看比賽結合旅遊

美國職籃（NBA）退役灌籃王理察森（Jason Richardson）13日在台北出席長榮航與NBA合作記者會，推薦台灣球迷如果想去看勇士打季後賽，舊金山有許多景點值得一遊。中央社記者張皓安攝 107年4月13日

（中央社記者龍柏安台北13日電）美國職籃（NBA）退役灌籃王理察森（Jason Richardson），過去曾效力勇士6個賽季，他推薦台灣球迷如果想去看勇士打季後賽，舊金山有許多景點值得一遊。



理察森今天在台北出席長榮航與NBA合作記者會，他透露，今年季後賽他仍看好勇士，就算王牌主力柯瑞（Stephen Curry）因傷首輪缺陣，他仍看好勇士可以衛冕。





美國職籃（NBA）退役灌籃王理察森（Jason Richardson）（圖）13日在台北出席長榮航與NBA合作記者會，透露今年季後賽他仍看好勇士，就算王牌主力柯瑞（Stephen Curry）因傷首輪缺陣，他仍看好勇士可以衛冕。中央社記者張皓安攝 107年4月13日

他也推薦台灣的球迷，若造訪舊金山可順道前往九曲花街、漁人碼頭、金門大橋等著名景點。



長榮航空祭出好康，民眾即日起至11月30日止，在長榮官網及手機App購買台灣出發前往美加線成人機票，並在活動網站上登錄，就有機會參與抽獎，最大獎是長榮航空北美不限航點豪華經濟艙機票2張以及NBA冠軍賽門票套裝行程，以及明年度NBA耶誕大賽門票。



長榮航空發言人柯金成表示，飛往北美8個航點當中，就有6個航點的城市擁有NBA球隊，出國也可利用機會觀賞運動賽事。（編輯：黃瑞弘）1070413