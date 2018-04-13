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體改聯籲退費 排協：主管機關決定

發稿時間：2018/04/13 14:48

最新更新：2018/04/13 14:48

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（中央社記者李晉緯台北13日電）體改聯與「贏回排球」團隊今天在立法院召開記者會表示，體育署對排協人頭會員大開放水之門，團隊將全面退出選舉表示抗議，並呼籲排協退費。對此，排協表示，退費問題由主管機關決定。

體育改革聯會與「贏回排球」團隊今天在記者會表示，日前中華民國排球協會因3504名會員報名，是由29筆人次大量代繳費，一度被體育署暫停選舉，並進行調查，但之後體育署對排協人頭會員大開放水之門，以簽結聲明方式，讓排協交出2980份明顯不符事實的人頭會員過關。

體育改革聯會與「贏回排球」團隊表示，體育署不但不予清查，還以「無法處理、自行提告」的說詞掩護，讓排協重啟選舉，團隊中預計參與選舉的多名成員決定退選以示抗議，並要求排協退回民眾繳交的會費。

對此中華民國排球協會秘書長章金榮不願多做回應，僅表示協會收到會員報名，已經都將相關資料報給體育署核備，「如果有問題，體育署不會同意」，至於被要求退費一事，他則表示，「能不能退、要怎麼退」他並不清楚，這部分交由內政部、體育署等主管機關決定，協會不會過問。

對於協會的改選，章金榮表示，協會這次改選採通訊投票，也依照規定公告，通訊投票將進行到5月22日止（郵戳為憑），並在5月26日開票。（編輯：李錫璋）1070413

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