大谷翔平賽前貼心送童球棒 賽中敲三壘安打

(中央社堪薩斯市12日綜合外電報導)美國職棒MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平不只球技了得,還是個超級暖男。他今天賽前抽空幫球迷簽名,還把球棒送給一名6歲小球迷,貼心舉動瞬間圈粉無數。



大谷翔平今天出戰堪薩斯市皇家,敲出大聯盟生涯首支三壘安打,還帶有3分打點。天使終場7比1擊敗皇家。



大聯盟官網Cut4專欄報導,每場大聯盟比賽前,總會有不少小朋友看偶像練球,然後找機會要簽名球或合照。



大谷翔平今天賽前打擊練習後,抽空幫球迷簽名。一個名叫李奧(Leo Guastello)的6歲男童鼓起勇氣要大谷的球棒。大谷一開始忙著簽名沒注意到,但小男童一直重複問:「我可以要你的球棒嗎?」



大谷的翻譯告訴他發生何事後,大谷聽到笑了一下繼續簽名,也簽了一個球給李奧,然後轉身離開準備出賽。4分鐘後,李奧和父親準備到座位區時,看到大谷向他們走過來,還把一支印有他名字的球棒送給李歐。



雅虎運動網大聯盟專欄作家巴桑(Jeff Passan)將這段插曲分享在推特上,稱讚23歲的大谷翔平,表示李奧得到球棒的故事真是暖心,同時附上這名小男童兩手拿著球棒的可愛照片。



有網友留言說,不只李奧被圈粉,其他球迷看到大谷的暖男舉動,應該會更喜歡他。還有人說:「喜歡這個年輕人,他不只才華洋溢,更有寬大的胸懷。」(譯者:盧映孜/核稿:林憬屏)1070413





This is Leo Guastello. He is 6 years old. And the story of how he got this bat is wonderful. pic.twitter.com/5Bo6RhnYYd