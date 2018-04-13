/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 黑鷹六福皇宮Zenfone 5吳宗憲
>rss

大谷翔平賽前貼心送童球棒 賽中敲三壘安打

發稿時間：2018/04/13 14:59

最新更新：2018/04/13 15:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
影片來源：MLB YouTube頻道

（中央社堪薩斯市12日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」球星大谷翔平不只球技了得，還是個超級暖男。他今天賽前抽空幫球迷簽名，還把球棒送給一名6歲小球迷，貼心舉動瞬間圈粉無數。

大谷翔平今天出戰堪薩斯市皇家，敲出大聯盟生涯首支三壘安打，還帶有3分打點。天使終場7比1擊敗皇家。

大聯盟官網Cut4專欄報導，每場大聯盟比賽前，總會有不少小朋友看偶像練球，然後找機會要簽名球或合照。

大谷翔平今天賽前打擊練習後，抽空幫球迷簽名。一個名叫李奧（Leo Guastello）的6歲男童鼓起勇氣要大谷的球棒。大谷一開始忙著簽名沒注意到，但小男童一直重複問：「我可以要你的球棒嗎？」

大谷的翻譯告訴他發生何事後，大谷聽到笑了一下繼續簽名，也簽了一個球給李奧，然後轉身離開準備出賽。4分鐘後，李奧和父親準備到座位區時，看到大谷向他們走過來，還把一支印有他名字的球棒送給李歐。

雅虎運動網大聯盟專欄作家巴桑（Jeff Passan）將這段插曲分享在推特上，稱讚23歲的大谷翔平，表示李奧得到球棒的故事真是暖心，同時附上這名小男童兩手拿著球棒的可愛照片。

有網友留言說，不只李奧被圈粉，其他球迷看到大谷的暖男舉動，應該會更喜歡他。還有人說：「喜歡這個年輕人，他不只才華洋溢，更有寬大的胸懷。」（譯者：盧映孜/核稿：林憬屏）1070413



fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

陳香梅精彩一生謝幕

陳香梅精彩一生謝幕

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

一週重要新聞影像回顧（0401-0407）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統首次登艦視導操演
總統首次登艦視導操演
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP