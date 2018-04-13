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林書豪自認歸隊時 扮演籃網防守端隊長

發稿時間：2018/04/13 15:06

最新更新：2018/04/13 15:06

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（中央社記者龍柏安台北13日電）歷經一整季的空白與漫長的復健治療，NBA台裔球星林書豪相信下季他在籃網的角色不會改變，歸隊後他給自己的首要任務，就是成為球隊在防守端負責號令的隊長。

此外，球隊今天也宣布，籃網49%的股份已完成轉讓給來自台灣的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，對此林書豪也在微博上恭喜蔡崇信，他寫到：「歡迎Joe（蔡崇信英文名字是Joseph）加入籃網大家庭！」

美國職籃（NBA）布魯克林籃網後衛林書豪，在台灣時間去年10月19日開幕戰迎戰溜馬，首役就因右膝髕骨肌腱斷裂整季提前報銷。

籃網少了這名主力雙能衛，本季繳出28勝54負戰績，聯盟排名23，跟去年20勝62負、排名聯盟墊底相比，本季稍稍進步，由於目前籃網後衛人數爆棚，後衛加鋒衛搖擺人就有高達9人，也讓外界好奇林書豪歸隊後，未來的角色是否會有變化。

林書豪今天接受「紐約每日新聞報」訪問時強調，他在球隊的角色不會改變，也不認為會改變，若真有變化，他將會和球隊溝通，「老實說，我真的沒想到這些，我唯一考慮的就是我的健康。」

一整季的空白，林書豪擔心的自己傷後能否正常跑動，不過他強調：「我完全有信心，當我能夠展現出我能做到這些後，就代表我已經彌補了過去缺席的那段時間，大家也會看到我應有的表現。」

在林書豪缺席這段時間，籃網的後衛群表現出乎預期，看到隊友的成長，林書豪也感到開心，不過他認為，下個球季最重要的一環是防守，「場上球員需要一位領導者，我們要有聲音來溝通、提醒彼此，當我回歸時，我期待自己能扮演防守端的隊長。」（編輯：李錫璋）1070413

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