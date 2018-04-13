泳賽爆冷未晉級 洪荒少女傅園慧考慮退休

大陸泳將「洪荒少女」傅園慧13日在中國大陸一場重要游泳賽事爆冷門未晉級決賽。她賽後語出驚人表示，如果傷治不好，可能要在這次比賽後選擇退休。圖為傅園慧賽後望著成績表難掩失望。（中新社提供）中央社 107年4月13日

（中央社台北13日電）中國泳將「洪荒少女」傅園慧今天在中國大陸一場重要游泳賽事的預賽因為肩傷表現失常，爆冷門未晉級決賽。她賽後語出驚人表示，如果傷治不好，可能要在這次比賽後退休。



綜合中新社、網易體育報導，中國「2018全國游泳冠軍賽」暨亞運會選拔賽上午在山西省太原市展開，傅園慧在200公尺仰泳預賽，僅以2分15秒19排名第15遭到淘汰，大爆冷門。



傅園慧在這場賽事一共報名50公尺、100公尺、200公尺仰式和100公尺自由式共4個項目。雖然200公尺仰式是她的副項，但上午的表現實在有失水準。



傅園慧在賽前接受採訪時就預告：「對自己並沒什麼期待，別讓自己太傷心就好。」



報導指出，或許是受到體重影響，在去年的布達佩斯世錦賽上，傅園慧在女子100公尺仰式比賽中，遭遇滑鐵盧，無緣決賽；並在之後的女子50公尺仰式又以0.01秒之差屈居亞軍。賽後，一向陽光、大喇喇的傅園慧失聲痛哭。



世錦賽後，傅園慧開始控制體重，今天出賽的她明顯消瘦且失去洪荒少女本有的精氣神。「有一部分是刻意降體重，去年世錦賽時體重比較大，不是特別好。但是減輕體重的同時，肌肉量下降很厲害，左肩傷病也暴露出來。」傅園慧解釋。



為了穩定肌肉和防止二次拉傷，傅園慧賽前還在左肩綁著長長的肌肉貼。入水後，傅園慧前100公尺還處在領先，但此後漸漸被對手超越，明顯無法持續發力。



傅園慧賽後表示，這兩天訓練前都吃了止痛藥，今天也吃了。受傷肩膀不能用力，根本沒有體力完成比賽。所以如果繼續狀態不好，可能考慮退休。



在場媒體震驚反問難道不考慮亞運了嗎？傅園慧苦笑說，這次全國冠軍賽如果游不進前兩名，也拿不到亞運的入場券。她是靠左肩發力的，受傷後導致技術發生變化，很難去游。所在訓練組請不起隊醫，所以本次比賽若狀態仍然不佳，就會考慮提前退休，「運動員早晚都要面對這一天的」。



2016年里約奧運，傅園慧在女子100公尺仰泳半決賽賽後以豐富誇張的表情以及一句「我已經用了洪荒之力」走紅。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070413